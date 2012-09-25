بارش باران و رعد و برق در 15 استان/کاهش 10درجه ای دما

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به ورود موج جدید بارش در کشور بارش باران و رعد و برق 15 استان کشور را فرامی گیرد و دمای هوا در این استان ها تا 10 درجه کاهش می یابد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی خاطرنشان کرد: پیش یابی هوای کشور نشان می دهد که یک سامانه جوی از روز پنجشنبه از شمال غرب و شمال به کشورمان نزدیک می شود که این سامانه تا روز شنبه به ترتیب از شمال غرب تا شمال شرق کشور را تحت تاثیر قرار می ‌دهد.

امیدوار شهری با اشاره به وضعیت هوای این استان ها در اواخر هفته جاری نیز گفت: از عصر روز جمعه در استان ‌‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان،‌ مازندران، گلستان و دامنه‌ های جنوبی البرز در استان ‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش باران با رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

وی اضافه کرد: این شرایط از پایان روز جمعه و همچنین روز شنبه استان های خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی را دربر خواهد گرفت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ادامه داد: همچنین پیش‌ بینی می ‌شود که روز جمعه در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان بارش ها از شدت بیشتری برخوردار باشد و دریای خزر نیز طی این روزها مواج خواهد بود.

امیدوار شهری در ادامه با اعلام اینکه از عصر امروز تا پایان هفته جاری در برخی نقاط استان ‌های سیستان و بلوچستان و کرمان رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش‌ بینی می ‌شود، تأکید کرد: دمای هوا طی روز جمعه در نیمه شمالی کشور 5 تا 10 درجه کاهش می یابد اما انتظار ما این است که در روز شنبه در سایر نقاط کشور دمای هوا 3 تا 5 درجه کاهش داشته باشد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی همچنین در ادامه درخصوص انتقاد سازمان هواشناسی به برخی مدیران مدیریت بحران در استان های شمال کشور یادآور شد: اخطاریه ای به مدیران بحران استان های شمالی کشور ارسال کرده ایم که این اخطاریه برای سواحل دریای خزر و آبگرفتگی شهرهای استان گیلان بود که در روز گذشته در این مناطق پیش آمد که متأسفانه مسئولان آنگونه که باید به هشدارهای ما توجه نکردند.

