امانتداری سرلوحه کارکنان گمرک استان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر سه شنبه در دیدار با مسئولین اداره کل گمرک استان قزوین که در محل دفتر امام جمعه برگزار شد امانتداری را سرلوحه کار کارکنان این اداره کل دانست و اظهارداشت: در بعضی مواقع مشاهده می شود کالایی به کشور و به استان وارد می شود که ضرورتی برای مردم نداشته و حتی ورود این کالاها سبب افزایش بیکاری و دیگر مشکلات می شود .



امام جمعه قزوین با اشاره به شعار سال " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: باید همه مسئولین استان و مدیران شرکت ها بتوانند با بهره گیری از تمام ظرفیت های علمی و تخصصی بتوانند شعار رهبر معظم انقلاب را محقق کنند.

وی یادآورشد: باید تا می توانیم محصولات خوب و با کیفیتی در کشور تولید کرده و حتی تولیدات خود را نیز به کشورهای دیگر صادر کنیم و از واردات محصول بکاهیم.



آیت الله باریک بین تخصص در اداره کل گمرگ برای کارکنان را ضروری دانست و بیان کرد: کارها باید بر اساس موازین علمی و بهره وری صحیح انجام گرفته و به لحاظ علمی پیشرفت داشته باشیم.



وی تصریح کرد: خوشبختانه اداره کل گمرک در سطح دستگاههای اجرایی استان موفق به کسب رتبه های برتر شده ولی باید تلاشها و خدمتگزاری به این مردم به خصوص صاحبان کالا افزایش یابد.



آیت الله باریک بین یادآورشد: برخورد خوب و شایسته با صاحبان کالاها را باید سرلوحه کارهای خود قرار داده تا صاحبان سرمایه بتوانند بیشتر کالاهای خود را از طریق این اداره به کشورهای مختلف صادر کنند.



حسین سالاری مدیر کل گمرک استان قزوین نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد فعالیتهای انجام شده این اداره کل ارائه کرد.

