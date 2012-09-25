  1. جامعه
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

ایران در اندونزی کارخانه داروسازی احداث می کند

ایران در اندونزی کارخانه داروسازی احداث می کند

رئیس گروه دوستی پارلمانی اندونزی و ایران از دستور وزیر بهداشت کشورش برای تاسیس کارخانه داروسازی ایرانی در اندونزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شهاب و هیئت همراه شامل نمایندگان مجلس اندونزی در دیدار با قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس و قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل گفت: هدف اصلی ما اجرای تفاهمنامه ای است که 5 سال پیش بین ایران و اندونزی منعقد شد.

وی افزود: قانونی در اندونزی تصویب شده که دولت را تا سال 2014 موظف می کند 100 میلیون نفر از 240 میلیون نفر جمعیت این کشور بیمه تامین اجتماعی شوند که برای اجرای کامل این قانون نیاز به دارو داریم و قصد داریم این داروها را از کشور ایران تهیه کنیم.

احمد شهاب با اشاره به اجلاس وزرای بهداشت کشورهای اسلامی که در آینده نزدیک برگزار می شود و دیدار قریب الوقوع وزرای بهداشت ایران و اندونزی در آن اجلاس، ادامه داد: در این دیدار مفاد تفاهمنامه قبلی که اجرا نشده است مورد بازبینی و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1704960

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