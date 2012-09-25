بنیاد مسکن قزوین 892 واحد مسکونی در مناطق زلزله زده می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فیروزی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین با تشریح عملیات ساخت و ساز در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اظهارداشت: استان قزوین به عنوان استان معین مناطق زلزله زده بلافاصله پس از حادثه وارد عملیات اجرایی شد و با همکاری بسیار خوب دستگاههای اجرایی و استانداری قزوین، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی،‌ شرکت گاز و شهرداریها توانستیم در ساخت و ساز واحدهای مسکونی روستایی با موفقیت عمل کنیم.

این مسئول یادآورشد: روستاهای شمالغرب ورزقان به تعداد 25 روستا برای بازسازی به استان قزوین واگذار شد که در این میان بیش از دو هزار و600 واحد مسکونی در این روستاها بطور کامل آسیب دیده که نیازمند نوسازی است.

فیروزی تصریح کرد: از مجموع واحدهای آسیب دیده یک هزار و917 واحد در حال احداث است که در فاز اول مقرر شده است تا 892 واحد قبل از فصل سرما تکمیل شده و به متقاضیان واگذار شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین اظهارداشت: توسط این نهاد تاکنون پی کنی یک هزار و 38 واحد مسکونی، آرماتوربندی 453 واحد و بتن ریزی 178 واحد به پایان رسیده است.

استفاده از اسکلت فلزی پیچ و مهره

فیروزی گفت: یکی از ویژگی های شیوه های ساخت و ساز که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می شود استفاده از اسکلت فلزی پیچ و مهره است که نصب سریع و آسان، استاندارد بودن، مقاومت مناسب، هزینه کم از دیگر مزایای این نوع ساخت و ساز است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین یادآورشد: اسکلت بندی350 واحد دیگر نیز آماده شده است و بقیه مصالح مورد نیاز در انبارها نگهداری می شود تا در زمان اجرا با مشکلی مواجه نشویم.

وی گفت: درجا سازی این واحدها در دستور کار قرار گرفته و واحدهای جدید در محل ساختمانهای قبلی ساخته می شود که برای ساخت هر واحد 16 میلیون و500 هزار تومان هزینه پیش بینی شده است که 12میلیون و500 هزار تومان به صورت وام ساخت مسکن، یک میلیون و500 هزار تومان وام قرض الحسنه، دو میلیون و500 هزار تومان وام بلاعوض به متقاضیان پرداخت می شود که پی کنی، پی ریزی، اسکلت پیچ و مهره، درب و پنجره با این هزینه انجام می شود.

فیروزی گفت: بنیاد مسکن استان قزوین از پنجم شهریور ماه در این منطقه مستقر شده و با بهره گیری از 38 دستگاه کامیون، 13 لودر، چند دستگاه لودر، بیل مکانیکی و خودروهای سنگین این عملیات انجام شده است.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت شغل دامداری در منطقه و آسیب های وارده در بازسازی این واحدها برای فضای دامی زلزله زدگان هم پیش بینی های لازم صورت گرفته و کانکس هایی در ابعاد هفت در چهار متر در منطقه نصب شده است.

فیروزی یادآورشد: به غیر از شن و ماسه بقیه مصالح ساختمانی در منطقه تامین می شود و برای ساخت و ساز هیچ مشکلی وجود ندارد.

بازسازی 68 هزار واحد روستایی در استان قزوین

این مسئول تصریح کرد: خوشبختانه در استان قزوین روستاهای آسیب پذیر کمتری نسبت به سایر استانهای کشور داریم اما وقوع حوادث غیرمترقبه فرصت مناسبی است تا ضمن بازنگری روستاهای آسیب پذیر از زلزله برای جلوگری از خسارتها برنامه ریزی لازم را انجام دهیم.

وی گفت: تاکنون 68 هزار واحد مسکن روستایی در استان بازسازی و نوسازی شده است که بیشتر آنها در مناطق طارم و الموت قرار دارد.

11 هزار واحد فرسوده روستایی نیازمند بازسازی

فیروزی گفت: در بررسی های انجام شده تاکنون11 هزار واحد مسکن روستایی در استان فرسوده محسوب می شود که نیازمند بازسازی و نوسازی است و آمادگی کامل داریم تا در این زمینه اقدام کنیم اما نیازمند استقبال روستائیان از طرح مقاوم سازی منازل روستایی هستیم.

وی بیان کرد: از مجموع 70 هزار واحد مسکونی روستایی موجود در استان تاکنون 68 هزار واحد بهسازی و نوسازی شده و اعتبار لازم برای ادامه کار نیز فراهم شده است.

ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر20 هزار نفر جمعیت

فیروزی با اشاره به اهمیت ساخت مسکن مهر در تامین سرپناه برای نیازمندان یادآورشد: سهمیه استان قزوین برای ساخت مسکن در شهرهای زیر25 هزار نفر جمعیت سه هزار و500 واحد بود که تاکنون چهار هزار و600 واحد در19 شهر استان ساخته شده است.

وی گفت: خوشبختانه به تمامی نیازهای متقاضیان در بخش مسکن مهر پاسخگو بوده ایم و امروز نیز آماده تامین نیازهای متقاضیان هستیم.

اجرای طرح هادی در 256 روستای استان قزوین

فیروزی از اجرای طرح هادی در استان خبر داد و گفت: از محل اعتبارات پیش بینی شده تاکنون طرح هادی در256 روستای استان اجرا شده است و در یک سال گذشته نیز17 روستا دارای طرح هادی شده و تلاش می کنیم تا در 12 روستای دیگر این طرح اجرا شود.

وی با بیان اولویت های بنیاد مسکن در سال جاری اظهارداشت: امسال در هر شهرستان طرح هادی حداقل در دو روستا اجرا می شود و با جلب مشارکت مردم تلاش می کنیم تا روند کارها مطلوب و راضی کننده باشد.