هیئت رییسه جدید انجمن متخصصان روابط عمومی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین نشست اعضای جدید هیات مدیره پنجمین دوره فعالیت انجمن متخصصان روابط عمومی و بر اساس مصوبه و رای‌گیری انجام شده، سید شهاب سیدمحسنی با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید انجمن، هادی کمره‌ای به عنوان نایب رئیس و قربانعلی تنگ‌شیر به عنوان خزانه‌دار برای دوره یک ساله معرفی و تعیین شدند.

بر اساس مصوبه انجمن متخصصان روابط عمومی، مقرر شده به منظور بهره‌گیری حداکثری از توانمندی مدیریتی اعضای هیات مدیره در سه سال کاری انجمن هر سال به صورت دوره‌ای رئیس و نایب رئیس جدید انتخاب و معرفی شوند.

پنجمین دوره مجمع عمومی انجمن متخصصان روابط عمومی و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان جدید این انجمن روز 19 شهریور امسال در محل خانه هنرمندان ایران برگزار شد.