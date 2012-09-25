به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، مسئولان فدراسیون پس از اجرای سیاست‌های معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان مبنی بر سرپرستی و مربیگری مربیان بانو برای تیم‌های ملی بانوان، اگنیانا دوشوا را به ‏عنوان مربی تیم‌های ملی آب‌های آرام بانوان انتخاب کردند.

دوشوا پیش از این از بهمن ماه سال گذشته به ‏عنوان مربی تیم ملی جوانان و زیر 23 سال بانوان فعالیت داشته است، وی قرار است بعد از صدور حکم از سوی ریاست فدراسیون به عنوان مربی هدایت تیم ‏ملی بزرگسالان را نیز بر عهده بگیرد.

تیم های ملی آبهای آرام بانوان کشورمان پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی از هفته ‏آینده اردوهای خود را در دریاچه آزادی آغاز خواهند کرد.‏