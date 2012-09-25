  1. ورزش
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

"اگنیانا دوشوا" مربی تیم ملی آب‌های آرام بانوان ایران می‌شود

"اگنیانا دوشوا" مربی تیم ملی آب‌های آرام بانوان ایران می‌شود

"اگنیانا دوشوا" به عنوان مربی هدایت تیم‌های ملی جوانان، زیر 23 سال و بزرگسالان آب‌های آرام بانوان کشورمان را برعهده خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، مسئولان فدراسیون پس از اجرای سیاست‌های معاونت بانوان  وزارت ورزش و جوانان مبنی بر سرپرستی و مربیگری مربیان بانو برای تیم‌های ملی بانوان، اگنیانا دوشوا را به ‏عنوان مربی تیم‌های ملی آب‌های آرام بانوان انتخاب کردند.

دوشوا پیش از این از بهمن ماه سال گذشته به ‏عنوان مربی تیم ملی جوانان و زیر 23 سال بانوان فعالیت داشته است، وی قرار است بعد از صدور حکم از سوی ریاست فدراسیون به عنوان مربی هدایت تیم ‏ملی بزرگسالان را نیز بر عهده بگیرد.

تیم های ملی آبهای آرام بانوان کشورمان پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی از هفته ‏آینده اردوهای خود را در دریاچه آزادی آغاز خواهند کرد.‏

کد مطلب 1704966

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