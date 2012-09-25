ادغام در دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان/ سرپرست جدید منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ادغام دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی کرمان با مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان، کامران دانشجو با صدور حکمی حسین محبی را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان منصوب کرد.



حسین محبی عضو هیات علمی و استاد گروه ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان است و پیش از این ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی کرمان را عهده دار بود.

دانشجو در نامه جداگانه ای از خدمات محمد جواد خانجانی طی مدت تصدی مسئولیت ریاست مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان قدردانی کرد.



