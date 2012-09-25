  1. حوزه و دانشگاه
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

ادغام در دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان/ سرپرست جدید منصوب شد

ادغام در دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان/ سرپرست جدید منصوب شد

در پی ادغام دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی کرمان با مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان، سرپرست جدید دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ادغام دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی کرمان با مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان، کامران دانشجو با صدور حکمی حسین محبی را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان منصوب کرد.

حسین محبی عضو هیات علمی و استاد گروه ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان است و پیش از این ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی کرمان را عهده دار بود.

دانشجو در نامه جداگانه ای از خدمات محمد جواد خانجانی طی مدت تصدی مسئولیت ریاست مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان قدردانی کرد.
 
 

کد مطلب 1704967

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