نمایندگی بیمه پیشگامان سلامت در ۱۵ شهر ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب قدسیان افزود: شرکت بیمه پیشگامان سلامت یک شرکت بیمه ای وابسته به سازمان نظام پرستاری است که ۹۸ درصد سهام آن متعلق به این سازمان است و خدمات متنوع بیمه ای را به کادر پرستاری و پزشکان و پیراپزشکان متقاضی ارائه می کند.

وی گفت: این خدمات شامل بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران، پیراپزشکان و پزشکان، بیمه شخص ثالث، سرنشین و بدنه خودرو، بیمه تکمیلی خدمات تشخیصی و درمانی، بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری و انواع دیگر بیمه را شامل می شود.

معاون سازمان نظام پرستاری گفت: دفتر این بیمه هم اکنون در ستاد سازمان نظام پرستاری در تهران فعال است و ۱۵ نفر نماینده این بیمه برای ایجاد دفاتر بیمه پیشگامان سلامت در ۱۵ شهر بزرگ کشور که با همکاری هیئت مدیره نظام پرستاری در این شهرها ایجاد می شود نیز آموزش دیدند و طی روزهای آینده دفاتر این بیمه در این شهرستانها دایر می شود.