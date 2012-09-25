قوانین دست و پاگیر عامل بازدارنده ارتباط صنعت و دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران کرمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه در اتاق بازرگانی خرم آباد وجود قوانین دست و پاگیر را به عنوان عاملی بازدارنده برای ارتباط اساتید دانشگاه ها با صنایع دانست.

وی ادامه داد: باید در جهت اصلاح این قوانین تلاش و اعتماد اساتید بومی برای استفاده از دانش تخصصی آنها برای صنایع استان جلب شود.

معاون پارک علم و فناوری استان لرستان همچنین از انعقاد تفاهم نامه ها، ایجاد بورس ایده ها، کاربردی کردن پایان نامه های داخلی و بورس داخلی برای واحد های تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی به عنوان عوامل مهم در موثر کردن ارتباط دانشگاه و صنعت یاد کرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی نیز در این جلسه گفت: حلقه مفقوده ما عدم وجود ارتباط درست میان صنعت و دانشگاه است.

بهروز حیدری گفت: در تمام دانشگاه های دنیا پژوهش های انجام شده از افتخارات آنها محسوب می شود و ما نیز بایستی در این خصوص بیشتر کار کنیم.

وی نگاه از بالا به پایین را به عنوان یکی از دلایل عدم کاربردی بودن پژوهش های صورت گرفته دانست و گفت: بایستی پایان نامه ها و پروژه هایمان را جهت دار کنیم.