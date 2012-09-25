به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به تشکیل کمیته پایش تجارت خارجی قم افزود: این کمیته با موضوع بررسی وضعیت صادرات سنگ‌های ساختمانی و جلوگیری از خام فروشی و فروش بدون ارزش افزوده سنگ‌های استان و دستیابی به راهکارهای صادرات این محصولات تشکیل شد.



سید مهدی محرابی ادامه داد: این کمیته به ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت و با حضور رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن، نماینده گمرکات استان، رئیس انجمن سنگ و چند تن از صادرکنندگان سنگ برگزار شد.



سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اذعان کرد: درحال حاضر سنگ استان به صورت خام به بازارهای صادراتی ارسال می شود که ارزش افزوده پائینی دارد.



محرابی با اشاره به وجود منابع زیاد سنگ در قم بیان داشت: از منابع غنی سنگ و مواد معدنی موجود در استان باید به نحو شایسته بهره برداری شود.



پرده برداری از شرح حال علما و شهدای حرم حضرت معصومه(س)



همزمان با هشتمین روز از دهه کرامت از تابلوهای شرح حال علما و شهدای مدفون در حرم مطهر حضرت معصومه (س) پرده برداری شد.



مراسم پرده برداری از شرح حال علما و شهدای حرم مطهر با حضور آیت الله سید محمد سعیدی تولیت و معاونان آستان مقدس قم و اقشار مختلف مردم در صحن امام رضا(ع) در جوار مقبره شیخ فضل الله نوری برگزار شد.



در ادامه جمعیت با حضور در محل مقبره های علما و شهدا، در رواق های صحن امام رضا(ع) به مقام شامخ آن ها ادای احترام نمودند.



شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری در سال 1259 هجری قمری در نور مازندران دیده به جهان گشود و پس از طی مراحل ابتدایی تحصیل برای تکمیل دروس خود به نجف اشرف رفت.



او با حذف کلمه اسلام در تصویب قوانین مخالف بود و جهت اعتراض تحصنی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ره) به همراه 500 نفر ازعلما و بزرگان برگزار کرد، وی مشروطه مشروعه را در آن جا مطرح کرد و دائما در آزار و اذیت مخالفان بود.



گفتنی است آیت الله شیخ فضل الله نوری بعد از مذاکرات و وساطت فراوان عده ای برای همراهی مشروطه ی بدون اسلام، مظلومانه و با عزت مندی در انزار عموم مردم به دار آویخته شد و به شهادت رسید.



پرده برداری از پنج المان منسوب به ائمه بقیع در قم



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم گفت: همزمان با دهه کرامت، پنج اِلمان شهری با مضامین اسماء متبرکه ائمه بقیع توسط سازمان زیباسازی شهرداری در سطح شهر قم پرده برداری شد.



سید محمد موسوی منش افزود: نماد های مذکور بر اساس برداشتی از سادگی، معصومیت و مظلومیت ائمه شیعیان، مدفون در آرامستان بقیع و با رویکرد آشکارسازی گوشه ای از ظلمی که از سوی وهابیان مفسد به بارگاه ملکوتی این بزرگان وارد شده، انجام شده است.



موسوی منش در خصوص اطلاعات پیرامون ساخت و نصب المان های ائمه بقیع در سطح شهر اظهار داشت: المانهای مورد اشاره حجمی متشکل از طرح تایپوگرافی خط ثلث اسامی امامان و ائمه مدفون در قبرستان بقیع است که به شکل طرحی ترکیبی بر روی قطعه ای ضریح مشبک در ابعاد 200 در 300 و قطر هشت سانتی متر با متریال آهن اجرا شده است.



شایان ذکر است: هزینه مجموع عملیات طراحی، ساخت، انتقال و نصب پنج المان ائمه بقیع 500 میلیون ریال برآورد شده است.



فاز 74 هکتاری شهرک صنعتی شکوهیه قم از انرژی گاز بهره مند شد



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم اظهار داشت:‌ به منظور بهره مندی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شکوهیه همزمان با اجرای عملیات آماده سازی فاز توسعه 74 هکتاری این شهرک ایجاد شبکه گاز آن نیز در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه در زمان مناسب، آماده سازی شبکه گاز به پایان رسید.



جعفر فرشچی افزود:‌ در اجرا این پروژه در مجموع 11 کیلومتر لوله گذاری به ارزش 4 میلیارد ریال صورت گرفت که تعداد یکصد واحد صنعتی می توانند از ظرفیت این شبکه بهره مند شوند.



وی تأکید کرد: حجم گاز اولیه تامین شده این شبکه با توجه به نیاز واحدهای موجود دو هزار متر مکعب در ساعت است ولی در آینده با توجه به نیاز بیشتر و احداث ایستگاه تقلیل فشار، ظرفیت آن تا ده هزار متر مکعب نیز قابل افزایش خواهد بود.



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قم با تقدیر از مساعدت شرکت گاز قم در همراهی شرکت شهرک‌ها در اجرای این پروژه گفت: طی چند سال اخیر با همکاری و تعاملات نزدیک این دو شرکت خدمات قابل توجهی به واحدهای صنعتی استان قم ارائه شده است.



فرشچی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:‌ هم اکنون شبکه گاز فاز توسعه 74 هکتاری به بهره برداری رسیده است و واحدهای صنعتی متقاضی می توانند برای دریافت انشعاب به شرکت شهرکهای صنعتی استان قم مراجعه نمایند.



منطقه نیزار قم مکانی استراتژیک جهت توسعه صنعتی قم



کمیته ویژه منطقه صنعتی نیزار در خصوص فراهم سازی امکانات زیر ساختی مورد نیاز منطقه با حضور مسئولان دستگاه‌های زیر بنایی و مدیران صنایع بزرگ منطقه نیزار تشکیل شد.



معاون برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در این جلسه از برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه منطقه صنعتی نیزار قم خبر داد و گفت: با هماهنگی و همگرایی امکانات زیر بنایی موجود در منطقه نیزار در آینده نزدیک این منطقه به عنوان مکانی استراتژیک و توسعه پذیر در بخش صنعت تبدیل خواهد شد.



سیجانی عمده مشکل منطقه مذکور را جهت استقرار واحدهای صنعتی علاوه برآب وبرق، راه دسترسی مطلوب دانسته و اظهار داشت: پلان و نقشه های اولیه راه سازی منطقه جهت سهولت دسترسی طرحها و واحدهای صنعتی آماده شده است و توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در دست مطالعه است.



وی در ادامه افزود: جهت ارتقاء بخش تولید ، صنعت و ایجاد اشتغال پایدار امکانات زیربنائی و بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری از الزامات است، لذا مسئولان استان با همسویی و نگاه واحد و توجه ویژه به بحث حمایت از تولید، کار وسرمایه ایرانی، ضروری است موارد زیربنایی از جمله آب، برق، گاز و راه برای حضور سرمایه گذاران صنعتی را فراهم نمایند.



معاونت برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در پایان تاکید کرد: حمایت از استقرار و جذب سرمایه گذاران در مقوله صنعت و تولید مهمترین وظیفه این سازمان بوده و برنامه ریزی کارشناسی ودقیق مناطق صنعتی استان قم آینده ای بسیار مطلوب و به مراتب بهتر از استان های همجوار برای ایجاد و جذب صنایع بزرگ را خواهد داشت.

