نواختن زنگ مقاومت در دانشگاهها/ فلش کارتهای زندگی سرداران دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، امسال برنامه‌های هفته دفاع مقدس در دانشگاه‌ها متفاوت‌تر از سال های گذشته برنامه ریزی شد.



هاشم دادش پور - معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس در این رابطه به مهر گفت: جهت‌گیری برنامه‌های هفته دفاع مقدس دانشگاه تربیت مدرس تشویق مردم به مقاومت است.

وی ادامه داد: همان گونه که در زمان دفاع مقدس مردم مقاومت می کردند، از طرفی هم دشمنان نظام در تلاش هستند قدرت فرا منطقه‌ای ایران و نقشی که در بیداری اسلامی دارد را محدود کنند، ما به دنبال این هستیم که ابعاد مختلف این قضیه را برای مخاطبان و دانشجویان تشریح کنیم.



معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه اکنون ما با جهاداقتصادی مواجه هستیم که باید آن را به جهاد علمی پیوند دهیم، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای متفاوت برنامه های هفته دفاع مقدس رساندن این پیام است که مقاومت از بین نرفته و باید مقاومت کرد تا به قدرت جهانی تبدیل شویم.

نواختن زنگ مقاومت در دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مسعود گنجی – رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از اهم برنامه های این دانشگاه به برگزاری همایش دانشگاه‌هیان با حضور سرداراران دفاع مقدس، برگزاری یادواره شهدای سنگرساز بی سنگر، نواختن زنگ مقاومت، بازدید از بیماران جانباز، تجلیل از رزمندگان، تجدید میثاق با آرمان شهدا، برگزاری نیایش در کوهستان خاطره گویی، شعر خوانی و مسابقات فرهنگی ورزشی اشاره کرد.

فلش کارتهایی از زندگی سرداران دفاع مقدس

دکتر علی‌رضا مخبر دزفولی - معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز هم در این رابطه یادآور شد: با توجه به اینکه هفته دفاع مقدس با ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقارن شد، نمایشگاهی با موضوع دفاع مقدس، نمایشگاهی با موضوع شهدا و نمایشگاهی با موضوع ما می توانیم برگزار شد و تمام دانشجویان جدید الورد از آن بازدید کردند.

وی ادامه داد: علاوه بر فضاسازی محیطی دانشگاه، نمایشگاه محتوایی ولایت فقیه به عنوان محور نظام اسلامی نیز راه اندازی و فلش کارت هایی از زندگی نامه سرداران دفاع مقدس تهیه شد.



برگزاری سومین یادواره کشوری تئاتر دانشجویی دفاع مقدس

معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: همچنین سومین یادواره دانشجویی کشوری تئاتر دفاع مقدس از 9 تا 12 مهر از سراسر کشور به مناسبت این هفته در دانشگاه شهید چمران برگزار می شود.

وی افزود: نمایشگاه چهل شهید که ویژه دانشجویان جدید الورود در دانشکده علوم پایه دانشگاه برگزار می شود، زندگی و وصایای 40 شهید دفاع مقدس بر در و دیوار دانشکده علوم پایه آذین بندی شده و 6 رزمنده درمورد این شهدا صحبت خواهند کرد.

برگزاری تجمع اعتراضی هتاکی به پیامبر اکرم (ص)

ولی گلصنملو - معاون فرهنگی دانشگاه ارومیه هم در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: علاوه بر فضاسازی محیطی نمایشگاهی با موضوع دفاع مقدس برگزار شده و دانشگاهیان این دانشگاه در تجمعی اعتراضی انزجار خود را از هتاکان به ساحت پیامبر اکرم (ص) اعلام خواهند کرد.

برگزاری سخنرانی ها با موضوع بیداری اسلامی

اکبر غفوری – معاون فرهنگی دانشگاه یزد از فضا سازی مرسوم در این هفته شامل نصب پلاکارد، سنگرسازی، برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: برنامه سخنرانی با موضوع دفاع مقدس ویژه دانشجویان و اساتید هم توسط دانشگاه و هم بسیج اساتید برگزار شد.

وی ادامه داد: بیشتر برنامه های دانشگاه یزد بر محور بیداری اسلامی و موج دوم بیداری متمرکز شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه یزد از دیگر برنامه های دانشگاه به بازدید از خانواده، کارمندان، اساتید و رزمندگان ایثارگر، تقدیر و تشکر از اساتید و کارمندان جانباز دانشگاه و بازدید از مرکز جانبازان استان یزد اشاره کرد.

ارسال پیامک با موضوع دفاع مقدس

شهریار همتی – معاون فرهنگی دانشگاه کرمانشاه رازی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: دیدار با خانواده شاهد و ایثارگران دانشگاه، تجلیل از زنان ایثارگرو کارمند دانشگاه، برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس، فضاسازی دانشگاه با موضوع دفاع مقدس، انتشار ویژه نامه دفاع مقدس و ارسال پیام کوتاه ویژه دفاع مقدس از اهم برنامه های دانشگاه در این هفته است.

عطااله ربیعی – معاون فرهنگی دانشگاه شیراز در این رابطه از برگزاری تجمع اعتراضی دانشگاههای شیراز خبر داد.

وی گفت: علاوه بر فضا سازی محیط دانشگاه مانند نصب بنر با محتوای دفاع مقدس و پرداختن نشریات دانشجویی به این هفته، دانشگاهیان در راستای هتک حرمت به پیامبر اعظم از وردی پردیس ارم دانشگاه به سمت حرم شهدای گمنام دانشگاه حرکت کرده و با این تجمع انزجار خود را ازهتاکان به ساحت پیامبر نشان خواهند داد.