  1. سیاست
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

عصر امروز با حضور لاریجانی؛

باغ موزه دفاع مقدس افتتاح شد

باغ موزه دفاع مقدس افتتاح شد

رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه تعدادی از مسئولان لشگری و کشوری باغ موزه ملی دفاع مقدس را افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باغ موزه ملی دفاع مقدس عصر امروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، سردار رحیم صفوی دستیار ارشد نظامی فرماندهی کل قوا، سردار شیرازی رئیس دفتر نظامی فرماندهی کل قوا و مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مقامات لشگری و کشوری افتتاح شد.

همچنین قرار است در این مراسم رئیس مجلس شورای اسلامی و شهردار تهران به سخنرانی بپردازند.

به گزارش مهر باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت در اراضی عباس آباد تهران در زمینی به مساحت 21 هکتار و با زیر بنایی بالغ بر 42 هزار متر مربع واقع شده است.

کد مطلب 1704972

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