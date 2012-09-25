درخواست 300 میلیونی برای پوشش جشنواره "مقاومت" کذب است

سید جواد موسوی مدیرکل صداوسیمای استان کرمان ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی‌بر اینکه صداوسیمای استان کرمان اخبار جشنواره فیلم "مقاومت" را به دلیل عدم پاسخ مثبت به درخواست سیصد میلیون تومانی این مرکز، پوشش نمی‌دهد؛ در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر، گفت: تاکنون بیش از 50 مورد خبر از شبکه تلویزیونی صداوسیما استان کرمان پخش شده که هرکدام از این اخبار در چهار بخش خبری بیش از 200 دفعه تکرار و پخش شده است.

وی در ادامه افزود: همچنین در برنامه‌های مختلف صداوسیمای کرمان با استفاده از کارشناسان مهمان مسائل و مطالب گوناگون با موضوع جشنواره مطرح شده‌است. در کنار این برنامه‌ها مراسم افتتاحیه جشنواره به شکل کامل در اختیار نودال مرکزی قرار گرفت و از شبکه کرمان و برخی دیگر از شبکه های دیگر روی آنتن زفت.

مدیر کل صداوسیما استان کرمان در ادامه متذکر شد: بنابراین این خبر که گفته می‌شود پخش اخبار منوط به پرداخت هزینه نادرست است. البته طبیعی است که یک برنامه 180 دقیقه ای امکان پخش کامل خبر را ندارد.

سید جواد موسوی در ادامه افزود: همچنین در طول برگزاری جشنواره برنامه "هفت" شبکه سوم سیما را نیز روی آنتن بردیم و ضمن اینکه شبکه رادیویی ایران هم اخبار این جشنواره را پوشش می‌دهد.

وی در پایان صحبت‌های خود افزود: البته ناگفته نماند که اهمیت موضوعی جشنواره سینمایی فیلم مقاومت این امر را بر ما واجب می‌کند که این رویداد فرهنگی را به بهترین شکل ممکن پوشش دهیم. از همین‌رو هیچ کم و کاستی در همکاری مرکز صداوسیمای استان کرمان با دست اندکاران اجرایی جشنواره وجود نداشته است.