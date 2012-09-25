عدم مناسب سازی اماکن عمومی تهدید جدی برای سالمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش کوچکی نژاد ظهر سه شنبه در کنفرانس خبری ضمن انتقاد از روند کند مناسب سازی محیط های عمومی گیلان اظهارداشت: تاکنون فقط 32 درصد اماکن عمومی استان برای اقشار مزبور مناسب سازی شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به آمار رشد سالمندی در گیلان مناسب سازی اماکن عمومی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه گیلان رتبه نخست سن سالمندی را دارد یا بالاترین آمار رشد سالمندی در کشور متعلق به این خطه است، گفت: درصد رشد سالمندی در کشور 10 درصد و در گیلان این نسبت 11 درصد است.

کوچکی نژاد با بیان اینکه رشد سالمندی می تواند یک فرصت و تهدید در استان باشد، اظهارداشت: توانمند سازی و آموزش مهارتهای زندگی از عمده ترین فعالیتهای که بهزیستی استان به قشر سالمند ارائه می دهد.

وی همچنین با اعلام اینکه در این استان فقط 22 مرکز بصورت مستقیم به سالمندان خدمات ارائه می دهند، افزود: استفاده از خدمات مراکز روزانه (مهد سالمندان) هنوز در جامعه نهادینه نشده است بنابراین باید در این زمینه فرهنگ سازی بیشتری انجام شود.

مدیرکل بهزیستی گیلان از گسترش مهد سالمندان در جوار مراکز شبانه روزی خبرداد و یادآورشد: در حال حاضر دو هزار نفر سالمند از خدمات مراکز شبانه، روزانه و ویزیت در منزل بهزیستی استان بهره می گیرند.

دهم مهر ماه روز جهانی سالمندان نامگذاری شده است.