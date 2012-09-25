ناوچه های نیمه سنگین وارد ناوگان دریابانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد ایزدی بعدازظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی که به مناسبت تشریح برنامه های دریابانی ر هفته ناجا در دفتر فرمانده دریابانی استان برگزار شد، با اشاره به افزایش توان عملیاتی و گشت زنی دریابانی استان در سواحل و دریا بیان داشت: افزایش توان عملیاتی و الحاق شناورهای سبک و نیمه سنگین دریابانی هرمزگان را در عملیاتهای گشت زنی و رهگیری کالاهای قاچاق توانمند کرده است.

ایزدی با اشاره به اینکه سالهای 91 و 92 جهت تجهیز و افزایش توان دریابانی از سوی ناجا اعلام شده است، اضافه کرد: نیروهای مجرب و کارآزموده دانشکده های ناجا جذب دریابانی هرمزگان می شوند زیرا کار در دریا نیازمند داشتن آموزش و علم مورد نیاز است و نمی توان از افراد غیر متخصص در عملیاتها و رهگیری های دریایی استفاده کرد.

وی با تاکید بر توانمندی ایران در ساخت انواع شناورهای مسافری و نظامی افزود: نوسازی ناوگان نظامی دریابانی هرمزگان در دستور کار قرار دارد همچنین ناوچه های نیمه سنگینی که بزودی به ناوگان دریابانی الحاق می شود توسط متخصصین داخلی ساخته شده است.

وی با بیان اینکه بیش از 70 درصد کالاهای قاچاق که از مرزهای آبی وارد می شود توسط دریابانی کشف می شود، افزود: در شش ماهه امسال گشت زنی در دریا 146 درصد افزایش یافته است که به تناسب آن شاهد افزایش 40 درصدی درگیری با قاچاقچیان کالا و سوخت در مرزهای آبی استان بوده ایم.

فرمانده دریابانی هرمزگان تصریح کرد: در سال جاری 8.5 تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیانی در مرزهای آبی استان هرمزگان کشف و ضبط شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 340 درصد افزایش کشف داشته ایم، همچنین در این ارتباط 113 نفر هم دستگیر و تحویل مراجعه قضایی شدند.

سرهنگ ایزدی کشفیات مشروبات الکلی را 61 درصد، کالاهای دخانی را 19 درصد و صادرات غیرمجاز احشام به کشورهای عربی را 157 درصد عنوان کرد و گفت: در شش ماهه امسال هزار و 19 پرونده قاپاق کالا در هرمزگان تشکیل شده است که از این تعداد 595 پرونده به ارزش 10 میلیون ریال و 424 پرونده هم بالای 10 میلیون ریال ارزش ریالی آنها بوده است.

وی در مورد توقیف شناورهای حامل کالاهای قاچاق و مواد سوختی افزود: شش ماهه سال گذشته 550 شناور حامل کالای قاچاق در استان توقیف شد که در شش ماهه امسال با افزایش 84 درصدی هزار و 12 شناور توقیف شد.

ایزدی ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده توسط دریابانی را در شش ماهه اول امسال 285 میلیارد و 232 میلیون و 156 هزار ریال عنوان کرد.

فرمانده دریابانی هرمزگان با بیان اینکه 99.5 درصد اتباع بیگانه با قصد فعالیتهای اقتصادی و یافتن کار اقدام به ورود غیرقانونی به ایران می کنند، یادآور شد: بیش از هزار و 623 نفر از اتباع بیگانه که قصد ورود به ایران در مرزهای آبی و سواحل را داشتند دستگیر و پس از طی روند پرونده در مراجع قضایی به رابطین کشور مربوطه تحویل داده شده اند، که بیشتر اتباع بیگانه افاغنه بوده اند.