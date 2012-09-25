65 درصد اعتبارات مشاغل خانگی گرگان جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی بی باک در جلسه ستاد اشتغال شهرستان از بانکهای عامل خواست در پرداخت تسهیلات به پرونده های ارسالی به بانکهای عامل تسریع کنند.

توشنی معاون عمرانی فرماندار گرگان توضیحاتی در مورد عملکرد ستاد توسعه بخش کشاورزی ارائه داد و از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و بیکاران جویای کار خواست با تشکیل تعاونی ها و ارائه طرحهای کشاورزی از تسهیلات بخش کشاورزی بهره مند شوند.



وی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان گرگان خواست بحث ثبت اطلاعات شاغلین سال 91 در سامانه رصد و همچنین موضوع راستی آزمائی را بصورت جدی پیگیری نمایند.

تحقق 42 درصدی اشتغال بخش غیرمسکن گلستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از از تحقق 42 درصدی اشتغال در غیر از بخش مسکن خبر داد و گفت: تاکنون شش هزار و 670 شغل در استان ایجاد شده است.

حسینعلی خواجه‌مظفری در پنجمین کارگروه تخصصی اشتغال استان و اظهار داشت: در اعتبارسنجی اولیه تقریبا 87 درصد جواب مثبت گرفته‌ایم.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در خصوص سند توسعه اشتغال استان و همکاری مراکز علمی تصریح کرد: با توجه به اینکه شش جلسه در این خصوص تشکیل شده همکاری لازم از سوی مراکز علمی استان صورت نگرفته و لازم است که جدیت بیشتری برای اجرایی کردن سند صورت پذیرد.

تعاونی‎ها در تولید ناخالص ملی حساب شود



معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان با تاکید بر اینکه هوشمندسازی سامانه کارجویان مورد توجه قرار گیرد یادآور شد: آمار درستی از وضعیت بیکاران استان وجود ندارد و باید سامانه‎ای را طرح‎ریزی کرد که همه سامانه‎ها به آن لینک باشند و اطلاعات جامعی از وضعیت اشتغال استان ارائه شود.



معاون برنامه‎ریزی استاندار گلستان خاطر نشان کرد: امید داریم این سامانه هر چه زودتر با تلاش مسئولان این حوزه راه‎اندازی شود و در کارگروه اشتغال رونمایی و به عنوان یک طرح پایلوت کشوری قرار گیرد.



وی افزود: در این شورا یکی از مباحثی که باید به آن توجه کرد ظرفیت بخش خصوصی است تا بتوان گام‎های مؤثرتری را برای حل مسائل و پیشرفت استان برداشت.



ارسال پرونده های مشاغل خانگی به بانکها

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان به عملکرد بانک‎ها در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اشاره کرد و تصریح کرد: از تعداد 664 پرونده ارسالی به بانک سپه تعداد 540 پرونده پرداخت شده و با 85 درصد پرداختی، در جایگاه نخست ارائه تسهیلات طرح‎های مشاغل خانگی قرار گرفته است.



خواجه‎مظفری متذکر شد: از تعداد 2 هزار و 680 پرونده ارسالی به بانک ملی تعداد یک‎هزار و 975 پرونده پرداخت شده است و با 78 درصد پرداختی، بعد از بانک سپه بیشترین سهم را در عملکرد ارائه تسهیلات در بین سایر بانک‎های استان کسب کرده است.



وی با بیان اینکه از تعداد سه هزار و 40 پرونده ارسالی به بانک ملت تعداد 2 هزار و سه پرونده پرداخت شده و با 77 درصد پرداختی، در جایگاه بعدی ارائه تسهیلات طرح‎های مشاغل خانگی قرار گرفته است.