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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۶

طاهری عنوان کرد:

1700 آموزشگاه کهگیلویه و بویراحمد در جشن عاطفه ها مشارکت می کنند

1700 آموزشگاه کهگیلویه و بویراحمد در جشن عاطفه ها مشارکت می کنند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از هزار و 700 آموزشگاه در این استان آماده دریافت کمکهای دانش آموزان در جشن عاطفه ها هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز طاهری افزود: هم اکنون صندوقهای ثابت در این آموزشگاه ها قرار داده شده و هم استانیها می توانند کمکهای خود را در این مدارس به نیازمندان اهدا کنند.

وی بیان داشت: جشن عاطفه ها یکی از حرکتهای بزرگ و مثال زدنی مردم خیر است که با مشارکت صداوسیما، کمیته امداد و آموزش وپرورش استان برگزار می شود.

طاهری با بیان اینکه این جشن روز چهارشنبه همین هفته در مدارس برگزار می شود، اظهار داشت: 384 پایگاه کمیته امداد نیز در مدارس مستقر خواهند شد و کمکهای دریافتی پس از جمعبندی بین دانش آموزان نیازمند همان مدارس توزیع می شود.

کد مطلب 1704987

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