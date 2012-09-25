1700 آموزشگاه کهگیلویه و بویراحمد در جشن عاطفه ها مشارکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز طاهری افزود: هم اکنون صندوقهای ثابت در این آموزشگاه ها قرار داده شده و هم استانیها می توانند کمکهای خود را در این مدارس به نیازمندان اهدا کنند.

وی بیان داشت: جشن عاطفه ها یکی از حرکتهای بزرگ و مثال زدنی مردم خیر است که با مشارکت صداوسیما، کمیته امداد و آموزش وپرورش استان برگزار می شود.

طاهری با بیان اینکه این جشن روز چهارشنبه همین هفته در مدارس برگزار می شود، اظهار داشت: 384 پایگاه کمیته امداد نیز در مدارس مستقر خواهند شد و کمکهای دریافتی پس از جمعبندی بین دانش آموزان نیازمند همان مدارس توزیع می شود.