رسالت آموزش و پرورش در دهه چهارم انقلاب سنگین تر از گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه مهم ترین رسالت آموزش و پرورش شکوفایی استعدادها و پرورش عقل است، اظهار داشت: آموزش و پرورش رسالتی الهی بر دوش دارد و کار این نهاد در راستای کار انبیای الهی است.

وی با بیان اینکه کار آموزش و پرورش اندیشه پروری، خردورزی و تربیت انسانهای صالح و عالم است، بیان داشت: مسئله تعلیم و تربیت به عهده معلم بوده و این معلم است که ذهن هر انسانی را در کوره علم و دانش آبدیده کرده و تحویل جامعه می دهد.

پرورش خرد و اندیشه بر عهده آموزش و پرورش است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مسئله پرورش عقل، خرد و اندیشه بر عهده آموزش و پرورش است، یادآور شد: همچنین رشد و پیشرفت جامعه نیز در گرو عملکرد معلم و آموزش و پرورش است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه معلمان باید انسانهایی فرهیخته تحویل جامعه بدهند افزود: در این راستا رسالت و مسئولیت آموزش و پرورش در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیار خطیر و مهم است.

امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هدایت افکار جامعه به دست آموزش و پرورش است، عنوان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ نهادی جایگاهی بالاتر از آموزش و پرورش ندارد.

رسالت آموزش و پرورش در دهه چهارم انقلاب سنگین تر است

وی با بیان اینکه نسل جدید و دانشمند ایران اسلامی محصول کار معلمان در مدارس است، بیان داشت: دانشمندان هسته ای که امروز خار چشم استکبار هستند محصول تربیت معلمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به قرار گیری ایران اسلامی در دهه چهارم انقلاب یعنی دهه پیشرفت و عدالت یادآور شد: در این دهه رسالت آموزش و پرورش از گذشته سنگین تر شده چرا که محور پیشرفت جامعه علم و دانش است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه اجرای عدالت نیز به دست انسانهای صالح و تربیت شده خواهد بود، ادامه داد: در این راستا آموزش و پرورش برای نقش آفرینی در این دهه نیازمند تحول بنیادین است.

وی با تاکید بر اینکه در دهه چهارم انقلاب حساسیتی که در کار آموزش و پرورش وجود دارد هیچ نهاد دیگری ندارد، یادآور شد: به طور حتم حساسیت کار آموزش و پرورش بر هیچ کسی پوشیده نیست.

در روشهای تربیتی نسل جوان از الگوهای دینی استفاده شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر ضرورت تقویت آموزش و پرورش و کار تعلیم و تربیت بیان داشت: امروز که ایران اسلامی به عنوان یک الگو در دنیا مطرح است آموزش و پرورش و معلمان ما باید یک الگوی مناسب را به جهانیان ارائه بدهند.

وی با تاکید بر اینکه باید در روشهای تربیتی نسل جوان از الگوهای دینی استفاده شود، بیان داشت: در این راستا باید از الگوهای شایسته ای مانند شهدا استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید براینکه امروز نسل جوان به برکت انقلاب و بصیرتی که در جامعه ایجاد شده تشنه معارف اسلامی و فرهنگ دفاع مقدس هستند، یادآور شد: به واقع باید گفت که امروز نسل جوان ایران اسلامی علاقه ای بی نظیر به ارزشها و آرمانهای نظام دارند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه معلمان باید الگوهای جاودانه را به نسل جوان معرفی کنند، یادآور شد: خوشبختانه فرهنگیان ایران اسلامی همواره در عرصه های مختلف از جمله 8 سال دفاع مقدس پیشگام بوده اند.

اراده محکم فرهنگیان در دفاع از ولایت

وی با اشاره به اراده محکم فرهنگیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ولایت افزود: امروز پرچم دفاع از ولایت در بخش عظیمی از جامعه به دست فرهنگیان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر همکاری حوزه علیمه و آموزش و پرورش عنوان کرد: این دو نهاد باید ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر در رابطه با تعلیم و تربیت جوانان داشته باشند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه خوشبختانه امروز خروجی آموزش و پرورش نسل تربیت شده مومن و ولایی است، بیان داشت: در این راستا تاسیس مدارس قرآنی یکی از کارهای بسیار مهم و مطلوب است که باید این کار مورد تقدیر قرار گیرد.