به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه سپاهان اصفهان با توجه به مطرح شدن دوباره ادعای بیپایه الهلالیها در رسانههای کشورمان در خصوص استفاده از آبهای آلوده در لیگ قهرمانان2011 در اطلاعیهای مسائلی را یادآوری کرد.
در این اطلاعیه روی خروجی سایت باشگاه سپاهان قرار گرفته، آمده اسـت: با توجه به حواشی دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و پرسپولیس در برنامه 90، برخی رسانهها و همچنین برخی از دست اندرکاران باشگاه پرسپولیس، مباحث و جنجالهای کذب تیم الهلال عربستان در ادعای اینکه در اصفهان آب آلوده در اختیار آنها گذاشته شده، را بار دیگر مطرح کردند. بدون اینکه دوستانی که این ادعا را مطرح میکنند، فرجام و مختومه شدن جار و جنجال الهلالیها را نیز اطلاع رسانی کنند.
یکبار دیگر به همگان یادآور میشویم پرونده ادعای باشگاه عربستانی، مطابق با نامه ارسالی AFC به فدراسیون فوتبال ایران و خبری که در این باره در روز 15 تیر 1390 در سایت رسمی فدراسیون فوتبال کشورمان با این عنوان "پرونده شکایت باشگاه الهلال عربستان از سپاهان ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مختومه اعلام شد" منتشر شد، مختومه شد.
گفتنی است الهلالیها در آن ایام به گزارش AFC اکتفا نکرده بودند و آبهایی که در اصفهان در اختیار آنها گذاشته شده بود، را به عربستان بردند و در آزمایشگاههای کشورشان مورد بررسی قرار دادند که طبق اعلام سایتهای رسمی عربستانی، آزمایشگاههای مذکور هم سالم بودن این آبها را تائید کردند
یکبار دیگر با توجه به اینکه این موضوع پس از دیدار تیمهای سپاهان و پرسپولیس زنده و مستمسک قرار گرفته، تاکید میکنیم که همه آبهای آشامیدنی و تغذیههایی که توسط کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس مصرف شده بود، توسط خود پرسپولیسیها تهیه شده و اصولا در مسابقات داخلی میزبان هیچگونه وظیفه و مسئولیتی در ارتباط با اسکان، تغذیه و سایر امور تیم مهمان ندارد.
باعث تاسف است جنجال بیهوده و ادعای واهی یک تیم عربی در سال گذشته، در این ایام مستمسک برخی دوستان هموطن مان قرار گرفته است. بیآنکه بدانند و اطلاع رسانی کنند که ادعای الهلالیهای توسط AFC و البته آزمایشگاههای عربستانی رد شده بود.
نظر شما