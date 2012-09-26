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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۱

فتح الله زاده:

تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برنامه های متنوعی برای دهه کرامت دارد

تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برنامه های متنوعی برای دهه کرامت دارد

تبریز-خبرگزاری مهر: مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: در دهه کرامت برنامه های ویژه ای در تبریز و شهرستانهای استان توسط اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ظهر روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: برای برنامه های دهه کرامت برنامه ریزی لازم صورت گرفته که در حال اجرای این برنامه ها هستیم .

وی اعزام مبلغ، زنگ بازگشایی مدارس صدرا، اجرای مراسم گرامیداشت روز دختر، اجرای مراسم میلاد حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) در بیش از 1500هیئت مذهبی و 100مسجد را از برنامه های پیش بینی شده اعلام کرد.

فتح الله زاده در پایان سخنان به حمایت های صورت گرفته از هیئات مذهبی و کانون های فرهنگی و تبلیغی برای برنامه های این دهه اشاره کرد.

کد مطلب 1704991

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