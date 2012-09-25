برگزاری مراسم جشن ازدواج 110 زوج جوان در قم

روح‌الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جلسه کمیته تخصصی فرهنگی تربیتی ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع ازدواج جوانان در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان با حضور معاونین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.



تلاش برای افزایش انگیزه جوانان در امر ازدواج



وی بیان داشت: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در ساماندهی ازدواج جوانان شرط لازم برای افزایش انگیزه جوانان در امر ازدواج و آموزش افراد در بدو ازدواج است که این مهم در جلسه کمیته فرهنگی تربیتی ستاد ساماندهی مورد تاکید قرار گرفت.



رمضانی با اشاره به در پیش بودن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) از دستگاه‌های اجرایی خواست تا برنامه ریزی لازم جهت نکوداشت این روز و اجرای برنامه های فرهنگی با موضوع ازدواج جوانان داشته باشند.



وی که مسئولیت دبیری کمیته فرهنگی تربیتی جوانان را نیز عهده‌دار است، در ادامه بیان کرد: کمیته تخصصی ازدواج با حضور 11 دستگاه فعال در حوزه جوانان تشکیل می‌شود که هدف از تشکیل این کمیته اجرای برنامه‌های مشترک در زمینه آسان سازی ازدواج و آموزش جوانان بدو ازدواج است و در این راستا از توان و پتانسیل تشکل‌های جوانان فعال در حوزه ازدواج استفاده خواهد شد.



سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: این معاونت برنامه‌ریزی لازم را به منظور برپایی مطلوب مراسم‌ ویژه گرامیداشت ایام هفته ازدواج انجام داده و انشاءلله مراسم جشن ازدواج 110 زوج جوان در این ایام برگزار خواهد شد، ضمن اینکه برنامه‌های جشن و شادی و کارگاه‌های آموزشی مختلفی در حاشیه این مراسم پیش بینی شده است.



گفتنی است: در ادامه نخستین جلسه کمیته فرهنگی تربیتی ستاد ساماندهی امور جوانان استان قم که در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، دستگاه‌های اجرایی نظی شهرداری، استانداری، بنیاد شهید، بهزیستی، صدا و سیما، آموزش و پرورش و ارشاد گزارشی از برنامه‌های اجرا شده دستگاه متبوع در زمینه اوقات فراغت ارائه کردند و مقرر شد نخستین جلسه کمیته ازدواج جوانان با حضور 11 دستگاه اجرایی هفته آینده برگزار شود.

