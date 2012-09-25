رایزنی وزیران خارجه ایران و نروژ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر،وزرای امور خارجه لائوس و نروژ عصر دوشنبه بطور جداگانه در نیویورک با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کردند.

صالحی در دیدار وزیر امور خارجه لائوس با اشاره به وجود زمینه های های مختلف همکاری میان دو کشور ، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش همکاریها در حوزه های سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،علمی ،آموزشی،صنعتی ،تجاری و کنسولی اعلام کرد .

وی بر اهمیت تبادل هیاتها ی متقابل در سطوح و حوزه های مختلف بمنظور شناسائی ظرفیتهای بالقوه موجود و بالفعل کردن آنها تاکید کرد .

وزیر امور خارجه لائوس نیز با اشاره به روابط دوستانه دو کشور و ضرورت تبادل هیاتها ی متقابل ،زمینه های همکاری فیمابین در حوزه های تجاری و سرمایه گذاری را مساعد خواند .

وی از صالحی رسما برای سفر به لائوس دعوت بعمل آورد .

در پایان این دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و لائوس یک یادداشت همکاری اقتصادی و فرهنگی امضا کردند .



همچنین در دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نروژ نیز روابط دو جانبه تهران - اسلو ،روابط ایران و اتحادیه اروپا و مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله اوضاع در سوریه و افغانستان و گفتگو های حقوق بشری و هسته ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

صالحی در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی روابط و تماسهای دو کشور ، ایران و اتحادیه اروپائی را شرکای طبیعی و مکمل یکدیگر خواند .

وزیر امور خارجه نروژ نیز ضمن ابراز خوشنودی از تماسها و گفتگو های صریح و محتوائی میان تهران و اسلو ،از روابط تاریخی نروژ کشوری با سیاست مستقل و ایران بعنوان کشوری برخوردار از فرهنگ ، تمدن و تاریخ طولانی سخن گفت .

وی میزبانی ایران از چند میلیون آواره افغانی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را نیز از سیاستهای بارز جمهوری جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.

در این دیدار طرفین بر اهمیت و مثبت بودن استمرار و افزایش گفتگو بین تهران - اسلو تاکید کردند .