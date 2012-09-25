امام رضا (ع) نقش مهمی در ابقا و گسترش اسلام ناب محمدی (ص) ایفا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مجتبی حسینی ظهر سه شنبه در ششمین همایش ملی علمی - پژوهشی فضایل رضوی که در مجتمع فرهنگی هنری زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: علی ابن موسی رضا (ع) همواره به فکر ارشاد و هدایتگری مردم و ترویج تفکر و علم اهل بیت (ع) بود و هیچگاه به دنبال برپا کردن حکومت نبود.

وی گفت: دشمن سعی دارد با تبلیغات منفی انبیا و اولیای الهی را شروع کننده جنگ نشان دهد در حالیکه این بزرگواران هدفشان تنها گسترش دین مبین اسلام بود.

وی افزود: مستکبران قصد دارند با حربه ‌ها و توطئه ‌های مختلف اسلام را خشن معرفی کنند اما باید بدانند که اسلام مروج صلح و دوستی در جهان است و هیچگاه به هدفشان نخواهند رسید.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور سوریه بیان داشت: ائمه معصومین به ویژه امام رضا (ع) نقش مهمی در ابقا و حفظ اسلام داشتند.

وی با اشاره به اینکه همه مسلمانان دنیا باید قدردان اهل بیت (ع) باشند، افزود: امروز گسترش جغرافیایی دین مبین اسلام مدیون تلاش خاندان عصمت و طهارت (ع) است.