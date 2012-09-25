احداث نخستین پهلوگاه ویژه سرویس مدارس در خیابان آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فرهادیان بابادی با اعلام این خبر گفت: بحث ایمنی و سرویس مدارس هم امسال پیش از آغاز سال تحصیلی جدید مطرح شد و در راستای کاهش مشکلات ، مدارس در معرض خطر شناسایی و اقدامات ویژه ای در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این معاونت نسبت به شناسایی نقاط حادثه خیز ترافیک اطراف مدارس اقدام کرد و 11 نقطه در اطراف مدارس سطح منطقه جهت اجرایی شدن طرح مشخص شد.

فرهادیان بابادی تصریح کرد: احداث پهلوگاه و نصب تابلوهای ایستگاه مدارس نیز در نقاط تعیین شده ، طبق زمان بندی معین صورت می گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این اقدامات ، ایمن سازی معابر ، همسطح سازی پلهای مقابل درب ورودی مدارس ، نصب تابلوی عبور دانش آموزان و نصب چراغ چشمک زن در راستای تسهیل تردد دانش آموزان و در قالب طرح بازباران نیز انجام شده است.

فرهادیان بابادی خاطرنشان کرد: سرویس مدارس در راستای کاهش بار ترافیکی نقش عمده ای داشته و طبق پیش بینی صورت گرفته در نخستین گام و بزودی در خیابان آزادی پهلوگاه ویژه سرویس مدارس احداث می شود تا در زمان تعطیلی و آغاز کلاس ها ازدحام و ترافیکی در مقابل مدارس ایجاد نشود.