اجلاس مجمع جهانی استانداردسازی مخابرات آذرماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تعریف سیاستهای کلی در حوزه استانداردسازی، بازنگری و بررسی روشهای کاری شامل روند تائید استانداردها، برنامه‌های کاری، تغییر ساختار گروههای مطالعاتی، بازنگری مصوبات موجود و پیشنهاد مصوبات جدید و بهبود روشهای کاری، پذیرش روشهای کاری و دستورالعملها برای بخش مخابراتی اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU-T) و انتخاب روسای گروههای مطالعاتی و کمیته مشورتی استانداردسازی مخابرات (TSAG) از جمله وظایف اجلاس مجمع جهانی استانداردسازی مخابرات (WTSA) است.

تصمیمات WTSA-12 الزاماتی را در حوزه استانداردسازی برای رگولاتورها تعیین می‌کند و براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درصدد است به صورت تاثیرگذار در این تصمیم‌گیریها مشارکت داشته تا از تصویب موضوعات مغایر با منافع ملی کشور پیشگیری شود.

در این راستا رگولاتوری با تشکیل جلسات آمادگی و دعوت از سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سوالات و پیشنهادات طرح شده در اجلاسهای قبلی، اسناد و مدارک موجود را بررسی کرده و در پی آن است که به صورت موثر در این اجلاس حضور یابد.

پیشنهادات مربوط به تهیه مارک استاندارد اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) برای مقابله با مشکلات نبود تجهیزات و روشهای یکسان تست و عدم میان کاری (Interoperability) برخی تولیدات کارخانجات مختلف از جمله موضوعاتی است که در اجلاس WTSA-12 بررسی می‌شود.