شمار زندانیان ایران بیش از ظرفیت مکانی است

غلامحسین اسماعیلی ظهر امروز سه شنبه در حاشیه آئین معارفه رئیس زندان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اهتمامی که در سال های اخیر صورت گرفته است اردوگاه های ویژه محکومان و ایجاد جداسازی زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان، تلاش بر این است تاحدودی بر این مشکل غلبه شود.

وی در ادامه با تاکید بر اتخاذ تدابیری مبنی بر وضع قوانین و تبیین ضوابط گفت: هستند کسانی که بودن آن ها در زندان ضرورت ندارد و در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در ارتباط با محکومین مالی مقرر شد حکم حبس بر آن ها صادر نشود مگر آنکه ضمن متمکن بودن از پرداخت دین خود امتناع نمایند.

اسماعیلی تشریح کرد: سیاست های نظام بر این است تا مجرمانی که نوع جرم آن ها ضرورت صدور احکام حبس را به دنبال ندارد، بجز جرائم خشن مانند آدم رباها ، سارقین مسلح ، جرائم بانکی سازمان یافته و قاچاقچیان مواد مخدر ، اشرار و مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه به زندان معرفی نشوند.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به میزان زندانیان مالی حاضر در زندان که الزام صدور حکم حبس بر آنان وجود ندارد اظهار داشت: قوانین باید اصلاح شوند و مجازات های جایگزین حبس در قوانین گنجانده شود تا بر آن اساس این زندانیان آزاد شوند اما تعیین حد نصاب واقعی به عهده قانون است.