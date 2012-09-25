رضا دهقان به عنوان رئیس هیئت فوتبال شهرستان اصفهان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه رضا دهقان رئیس جدید هیات فوتبال شهرستان اصفهان روز یکشنبه در محل سرای ورزشکاران برگزار شد.

در ابتدا این مراسم احمد جمشیدی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان گفت: امیدوارم هماهنگی بین هیئت فوتبال استان و شهرستان اصفهان زمینه را برای فعالیت بیشتر در زمینه استعدادیابی در فوتبال ایجا کند و از طرفی این هماهنگی باعث رشد فوتبال در شهرستان اصفهان شود.

وی از زحمات سه ساله ابن ابراهیم رئیس سابق هیات فوتبال شهرستان اصفهان قدردانی و تصریح کرد: امیدوارم با حضور دهقان در هیئت فوتبال شهرستان اصفهان سیر صعودی فعالیت های این هیئت ادامه پیدا کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در ادامه حکم ریاست رضا دهقان را که توسط ابرقویی نژاد رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان به امضا رسیده بود به وی اعطا کرد.

رضا دهقان پس از دریافت حکم از رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان از زحمات اعضای هیات شهرستان در دوره های قبل تشکر کرد و اظهار داشت: استفاده از بخش ها و شهرهای اصفهان و همگرایی آنها باعث پیشرفت فوتبال شهرستان می شود.

وی افزود: با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه اجرایی خود را برای هیات فوتبال شهرستان اصفهان ارائه خواهم کرد.