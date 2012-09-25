ورزشکار مینودشتی قهرمان ووشو جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 65- کیلوگرم ساندای مردان در چهارمین دوره مسابقات جهانی ووشو جوانان در ماکائو با غلبه بر قهرمانان کشورهای فرانسه ، روسیه ، ازبکستان و چین مدال طلا را برگردن خود آویخت.



تیم ملی ووشو جوانان کشورمان در چهارمین دوره رقابتهای جوانان جهان در ماکائو با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 5 برنز به عنوان نایب قهرمانی در بخش ساندا دست یافت.

در این رقابتها تیم چین به مقام قهرمانی دست پیدا کرد و تیم روسیه بعد از ایران در جایگاه سوم ایستاد



صعود گلستان به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال نوجوانان

مرحله دوم مسابقات بسکتبال نوجوانان بانوان کشور با حضور 4 تیم خراستان جنوبی ، یزد ، فارس و گلستان به میزبانی استان گلستان در شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.

تیم گلستان به همراه فارس یا غلبه بر حریفان به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات صعود کردند.

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در گنبد کاووس



اداره کل ورزش و جوانان گلستان در نظر دارد با همکاری و حمایت اداره کل ورزش و جوانان شهرستان ، استانداری ، فرمانداری گنبد و با حمایت ویژه سپاه نینوای استان و شهرستان گنبد کاووس به مناسبت ولادت باسعادت امام رضا (ع) بزرگترین همایش پیاده روی خانوادگی 400 هزار نفری را برگزار کند.

این همایش بزرگ خانوادگی روز جمعه 7 مهر ماه در شهرستان گنبد و در مسیر برج قابوس تا امامزاده یحیی بن زید برگزار می گردد.

تاکنون استان گلستان همایشهای مختلفی را در شهرستانهای گرگان ، مینودشت ، گالیکش ، گنبد و کلاله برگزار شده است و مهمترین جوایز این همایش یک دستگاه خودرو پراید ، یک دستگاه تراکتور گلدانی ،دو دستگاه تیلرر ، 20 کمک هزینه سفر به مکه مکرمه وعتبات عالیات، 100 دستگاه دوچرخه و صدها جوایز ارزنده نقدی و غیرنقدی دیگر می باشد.

مسابقات کشتی جوانان آزاد گلستان

مسابقات کشتی جوانان آزاد استان گلستان با شرکت 94 کشتی گیر به میزبانی شهرستان کردکوی در روستای یساقی با انجام 107 کشتی برگزار شد



در این مسابقات تیم نوکنده با 69 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیمهای گرگان و گز با 51 و 44 امتیاز دوم و سوم شدند.



در وزن 50کیلواحسان سنچولی از گنبد، در وزن 55 کیلو ابوالفضل تیموری از گز، در وزن 60 کیلوامید خدراز نوکنده،

در وزن 66 کیلو مهران کاویان از نوکنده، در وزن 74 کیلو محمد طهماسبی از نوکنده، در وزن 84 کیلو سید مهدی موسوی نژاد از کودکوی برتر شدند.



در وزن 96 کیلو سعید ریاحی فر از نوکنده در وزن 120 کیلو عبد الرحیم علیخانی از گرگان به مقام قهرمانی دست یافتند.

