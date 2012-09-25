قهرمانان المپیکی و پارالمپیکی مازندران تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای اداری استان و با حضور حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از 16 افتخار آفرین مازنی حاضر در مسابقات المپیک و پارالمپیک 2012 قدردانی می شود.

.این مراسم عصر روز شنبه هشتم مهرماه با حضور استاندار، معاونان، نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان در محل سالن شماره یک استانداری برگزار خواهد شد.

16 ورزشکار در رشته های مختلف از مازندران کاروان ورزشی کشوررا در مسابقات المپیک و پارالمپیک 2012 همراهی کردند که بهداد سلیمی، قاسم رضایی و کمیل قاسمی در مسابقات المپیک و مجید لشکری، سید سعید ابراهیمی و رمضان صالحی در پارالمپیک ، مدال آوران کاروان اعزامی مازندران بودند.

بازدید مدیرعامل بنیاد تعاون از زندانهای مازندران



مدیر عامل بنیاد تعاون حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور، از کارگاهها و کلاسهای فنی وحرفه آموزی و صنایع دستی و مدرسه علوم قرآنی زندان بابل بازدید کرد.



مطهرنژاد در این بازدید با ابراز رضایت و خرسندی از زیباسازی و فضای استاندارد موجود در زندان گفت: شاخصهای متعددی در اصلاح و تربیت و تغییر در افکار زندانیان موثر بوده ولی محیط و نحوه نگهداری، برنامه های فرهنگی و تربیتی، آموزش مهارتهای اساسی زندگی از جمله کسب مهارت در یکی از حرفه های اشتغالزایی زمینه سلامت روحی و روانی و بازگشت سرافرازانه به جامعه و مصون ماندن از آسیبهای اجتماعی را تضمین می کند و.

وی افزود، رعایت کرامت انسانی و توسعه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در پیشگیری از وقوع مجدد جرم موثر است.



دیدار رئیس کل دادگستری استان مازندران با خانواده شهید کشوری

رئیس کل دادگستری مازندران به مناسبت هفته دفاع مقدس با خانواده شهید احمد کشوری دیدار و گفتگو کرد.حجت الاسلام والمسلمین حسین طالبی در این دیدار همه موفقیت ها و پیشرفتهای کشور را مرهون عنایت خاص امام زمان (عج) دانست و گفت: سربازان فداکار حضرت ولی عصر در دوره غیبت او با پیروی از دستور نایب بر حق ایشان امام خمینی(ره) با ایثارگری و فداکاری های خود جانشان را بر سر پیمان الهی نهادند و به اسلام حیاتی دوباره بخشیدند.

وی با تجلیل از خانواده های معظم شهدا آنان را اسوه صبر در نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: خانواده های معظم شهدا باید در جامعه مورد تکریم قرار بگیرند.

شهید سرلشکر خلبان احمد کشوری در 15 آذر سال 59 در حالی که از یک ماموریت بسیار مشکل اما پیروز باز می گشت ، در ایلام مورد حمله مزدوران بعثی قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

13 درصد تردد خودرویی کشور در مازندران



سرپرست مرکز مدیریت راههای اداره کل حمل و نقل و پایانههای مازندران گفت: 13 درصد مجموع تردد خودرویی کشور در شهریور ماه امسال در راههای این استان صورت گرفته است.

محمد پور تیموری افزود: براساس اطلاعات سامانه های تردد شمار هوشمند نصب شده در راههای این استان، در شهریور ماه امسال مجموع تردد شمارش شده 26 میلیون و 436 هزار و 699 وسیله نقلیه است.



وی با اشاره به رشد شش درصدی تردد وسلیه نقلیه سنگین نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای مواصلاتی استان در این مدت حدود ذو میلیون و 528 هزار و 871 وسیله بود که معادل هشت درصد کل تردد خودرهای سنگین در کشور است.

مسئولان در حفاظت از امانت مسئولیت تلاش کنند



رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: افرادی که به نوعی در جامعه مسئولیتی را عهده دار شده باید با خدمت صادقانه در حفاظت از این امانت از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.



حجت الاسلام حسین طالبی در مراسم معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش کیاکلا با بیان اینکه همه ما مکلفیم بر اساس آموزه های دینی کار شایسته انجام دهیم، افزود: حیات طیب در گرو اعمال و رفتار نیک و شایسته بوده و در این میان مسئولیت قضات به مراتب سنگین تر از سایر مسئولیت ها است.

رئیس کل دادگستری مازندران با گرامی داشت هفته دفاع مقدس و یاد آوری خاطرات دوران جنگ و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی افزود: اگر برآن ایامی که دشمن به طرق مختلف به کشور حمله ور شد مروری داشته باشیم، در می یابیم که ملت ایران با پشت سر گذاشتن آن شرایط سخت بزرگترین افتخارات خود را رقم زده است.

افتتاح پروژه آبرسانی روستایی نکا



به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بهره برداری از پروژه آبرسانی روستایی تجرخیل به همراه آبرسانی به امامزاده عبدالله بخش هزارجریب شهرستان نکا آغاز شد.

مدیر آبفار نکا اظهار داشت:عملیات اجرایی آبرسانی به روستای تجرخیل و امامزاده عبدالله بخش هزارجریب نکا با اعتباری حدود 28 میلیون تومان از محل اعتبارات حوادث و خشکسالی صورت گرفت و در سه ماه این پروژه به مرحله بهره برداری رسید.

مصطفی زمانی افزود: با اتمام عملیات آبرسانی به روستای تجرخیل، 26 خانوار این روستا با جمعیتی بالغ بر 70 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.