  1. دين، حوزه، انديشه
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

پیش ‌اجلاسیه‌ طرح «بررسی و نقد نظریه عدالت جان راولز» برگزار می شود

‌پیش‌اجلاسیه‌ طرح «بررسی و نقد نظریه عدالت جان راولز» با ارائه دکتر بهرام اخوان‌کاظمی 5 مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علمی دکتر برزگر دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر جلال درخشه دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر علی بیدگلی استاد دانشگاه شهید بهشتی و دکتر علی مرادخانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی در مقام داور حضور داشته و کمیته ناقدان پیش‌اجلاسیه‌ مذکور، دکتر فرهاد شریعت دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محسن رضوانی استادیار مؤسسه امام خمینی، دکتر محمدرضا تاجیک دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مصطفی یونسی استادیار دانشگاه تربیت مدرس خواهند بود.
 
همچنین در این جلسه، دکتر احمد حاتمی به عنوان مدیر جلسه و دکتر مرتضی بحرانی به عنوان ناظر علمی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی حضور خواهند داشت.
 
یادآور می‌شود این نشست علمی چهارشنبه، پنجم مهرماه‌ از ساعت 9 الی 12 با حضور نخبگان و دانش‌پژوهان در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.
 
کد مطلب 1705012

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