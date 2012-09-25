خورشیدی دیدار فجر سپاسی – تراکتور را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از سوی سازمان لیگ اعلام شد که بر این اساس اشکان خورشیدی دیدار تیم های فجر شهید سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز را قضاوت خواهد کرد.

در این دیدار خورشیدی را بابک داوری و سجاد طوری به عنوان خط نگه دار در امر قضاوت یاری می کنند و بابک وسیله بر نیز داور چهارم خواهد بود.

دیدار تیمهای فجرسپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز از هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 17:15 روز چهارشنبه پنجم مهردر ورزشگاه شهید دستغیب شیراز انجام می شود.