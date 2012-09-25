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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

خورشیدی دیدار فجر سپاسی – تراکتور را قضاوت می کند

خورشیدی دیدار فجر سپاسی – تراکتور را قضاوت می کند

تبریز - خبرگزاری مهر : دیدار تیمهای فوتبال فجر هید سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز را اشکان خورشیدی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از سوی سازمان لیگ اعلام شد که بر این اساس اشکان خورشیدی دیدار تیم های فجر شهید سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز را قضاوت خواهد کرد.

در این دیدار خورشیدی را بابک داوری و سجاد طوری به عنوان خط نگه دار در امر قضاوت یاری می کنند و بابک وسیله بر نیز داور چهارم خواهد بود.

دیدار تیمهای فجرسپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز از هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 17:15 روز چهارشنبه پنجم مهردر ورزشگاه شهید دستغیب شیراز انجام می شود.

کد مطلب 1705014

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