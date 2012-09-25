ثبت 4 هزار امضای الکترونیکی/ 110 دفترخانه متخلف منفصل از خدمت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: تاکنون 4 هزار امضای الکترونیکی در چهار هزار دفتر اسناد رسمی کشور ثبت شده است که قرار است طی تفاهم نامه ای با مسئولان مالیاتی کشور از این به بعد مالیات بر ارزش افزوده با امضای الکترونیکی پرداخت شود.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد تخلفات دفترداران گفت: آمار سال 91 هنوز اعلام نشده چون منتظر رای دادگاه هستیم ولی در سال گذشته 8 دفتر خانه صلب صلاحیت و 110 دفتردار منفصل از خدمت شدند که بیشتر تخلفات شکلی و موضوعی بوده است.

دشتی در پاسخ به سئوال دیگری از خبرنگار مهر در خصوص زمان مدرنیته شدن دفترخانه ها گفت: 80 سال است که دفتر خانه ها سنتی کار می کنند و امروز زیرساختهای حذف دفتر مهیا شده و می توان گفت 80 درصد کار نهایی شده است و تا پایان سال جاری ثبت آنی خواهیم داشت. در خصوص حذف دفاتر بزرگ ثبتی هم باید بگویم در لایحه اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی این مهم دیده شده که منتظر رای مجلس هستیم.