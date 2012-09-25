5500 تن اقلام مازاد مصرف کشاورزان در مهریز خریداری شد

سید حسین بزاززاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از وظایف تعاون روستایی حمایت، هدایت و نظارت بر عملکرد تعاونی های بخش کشاورزی است که در این رابطه با حمایت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در زمینه بازرگانی و ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی در سال گذشته حدود 5500 تن از اقلام مازاد مصرف شهرستان و کشاورزان را از دامداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی خریداری کردیم.

وی با بیان اینکه بیشتر این محصولات شیر و خیار است افزود: خوشبختانه از اواخر سال گذشته تا کنون و با شتاب بیشتری در سال جدید بحث خرید، توزیع و فروش محصولات گلخانه ای را در شهرستان راه اندازی کردیم که بیشتر این محصولات به کشورهای حوزه خلیج فارس، سوریه و روسیه صادر می شود.

بزاززاده تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که سازمان تعاون روستای بحث خرید و توزیع محصولات تضمینی هست که در سال گذشته 120 تن سیب زمینی و پیاز از کشاورزان خریداری شد.

وی با بیان اینکه در بخش توزیع مواد سوختی در سال گذشته 657 هزار لیتر بین روستاییان توزیع کردیم بیان داشت: تشکل ها و تعاون های روستایی شهرستان در سال گذشته 2250 تن انواع کودهای شیمیایی را خریداری و بین کشاورزان توزیع کرد.