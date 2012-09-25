به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از پیوستن به نیمکت پرسپولیس تصریح کرد: تمام تلاش خودم را می کنم که به پرسپولیس کمک کنم تا با تلاش بیشتر بتوانیم پرسپولیس را از این وضعیت خارج کنیم. من با هدف کمک به پرسپولیس آمدهام. نظراتم را به سرمربی منتقل میکنم. آنچه در مورد تیم ببینم و درباره حریفان و مسائل فنی بدانم به مانوئل خواهم گفت و او است که به عنوان سرمربی تصمیم گیری میکند و حرف آخر را میزند.
وی ادامه داد: این مسئولیت را قبول کردم چون میخواستم به پرسپولیس کمک کنم. مثل همه هواداران از این وضعیت ناراحت هستم. آنها روزهای سختی را پشت سر گذاشتهاند ولی امیدوارم که آنها صبورتر باشند. میدانم شرایط ناراحت کنندهای است ولی آنها فقط با صبوری و حمایت میتوانند کمک کنند. میدانم که سخت است اما مشکلات زیاد است. اگر هواداران حمایت نکنند، شرایط بدتر میشود.
مربی پرسپولیس تصریح کرد: کار و روزهای سختی را پیش رو داریم ولی من شخصا امیدوارم که تیم شرایط بهتری پیدا کند. من این قول را می دهم که اگر دست به دست هم بدهیم تیم را از این وضعیت خلاص میکنیم.
گل محمدی درباره مطالبی که درباره حضور او در پرسپولیس مطرح می شود، گفت: همه مرا میشناسند، آدمی نیستم که به خودم فکر کنم. به عنوان دستیار مربی در تیم هستم و با تمام وجود کمک میکنم. با خودم عهد کردهام که هر کمکی لازم است انجام بدهم.
وی که با سایت باشگاه پرسپولیس صحبت کرده است، درباره برنامههایش افزود: سعی میکنم ارتباط روحی و روانی بهتری را بین بازیکنان و کادر فنی ایجاد کنم تا با کم شدن حاشیهها، همدلی بیشتر شود. با آقای رویانیان هم که صحبت کردم ایشان گفت که این مسائل می تواند به تیم کمک کند. در پرسپولیس دنبال مصاحبه کردن و این حرفها نیستم. به عنوان دستیار درست نیست که هر روز حرف بزنم.
مربی پرسپولیس درباره جداییاش از صبا و مسائلی که در این ارتباط مطرح شده است، تصریح کرد: جدایی من از صبا ربطی به مشکلات قلبی نداشت. تمام مدارک پزشکی هم موجود است. فقط به خاطر فشارهای عصبی که به من وارد شد، دچار مشکل شدم. خیلیها فکر کردند که مشکل قلبی را بهانه کردهام تا از صبا جدا شوم اما آنها که مرا میشناسند می دانند که من اهل این حرفها نیستم که بخواهم به مجموعه پشت کنم.
گل محمدی در پایان افزود: قصد ندارم نه امروز و نه در آینده درباره صبا حرف بزنم. هر چه بود تمام شد. من الان فقط باید به پرسپولیس فکر کنم. صبا هم نیاز به آرامش دارد. من با بازیکنان این تیم زندگی کردم و فقط تایید میکنم جدایی از صبا ربطی به بیماری قلبی ندارد چون اصلا بیماری قلبی ندارم.
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