رضا امیرخانی جایزه کتاب «قیدار» را به مرحوم حاج عبدالله والی تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرخانی با حضور در آئین پایانی بیست و یکمین جایزه کتاب فصل و دریافت جایزه بخش داستان این دوره در سخنان کوتاهی گفت: قسمتِ مادیِ جایزه را به یادِ روحِ بلندِ مرحوم عبدالله والی تقدیم می‌کنم به اخوانِ والی برای مردمِ سربلندِ بشاگرد.

نویسنده رمان «قیدار» همچنین گفت: چه خوب است در این زمانِ مانده، ارشاد به عوضِ بعضی تعهداتِ غیرِمطلوب و غیرِممکن، سه کارِ ممکن و مطلوب انجام دهد؛ هر سه، با کم‌ترین هزینه و بیش‌ترین فایده. شفافیت در داوری، شفافیت در ممیزی و شفافیت در حمایت. این هر سه، می‌تواند چهره‌ی ارشاد را دگرگون کند. فراموش نکنیم هر قدم به سمتِ شفافیت ممکن، یعنی دو قدم دور شدن از فسادِ محتمل.

لیلیا نوشته مرتضی فخری، آواز ابابیل نوشته مجید پورولی کلشتری، سرزمین نوچ نوشته کیوان ارزاقی و در خرابات مغان نوشته داریوش مهرجویی، رقیبان قیدار نوشته رضا امیرخانی در بخش داستان جایزه کتاب فصل بودند.