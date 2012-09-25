لشگر پیروز ثامن الائمه دلگرمی رزمندگان اسلام در نقاط مرزی بود

به گزارش خبر نگار مهر، محمد کاظم تارخ ظهرسه شنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان لشگر ثامن الائمه اظهار کرد: شکست حصر آبادان توسط لشگر پیروز ثامن‌الائمه(ع) انجام شد و سال دوم جنک با عملیات ثامن الائمه آغاز شد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شمال شرق کشورکرد: هفته دفاع مقدس زینت یافته با پنجم مهر و سالگرد عملیات شکست حصر آبادان است.

وی افزود: رزمندگان ما در این عملیات چه سختی‌ها و مرارت های که تحمل کردند وچه فداکاریهایی از خود نشان دادند تا بسترسازعملیات ثامن الائمه شدند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شمال شرق کشور بیان کرد: در شروع جنگ تحمیلی طرح عملیاتی به نام ابوذر که توسط نیروی زمینی ارتش تدارک دیده شد که از خطر احتمالی حمله نیروهای شوروی به داخل مرز ایران از طرف خراسان جلوگیری کرد.

وی افزود: چه بسا که گزارشاتی هم از استقرار 200 تانک نیروی شوروی در مرز ایران و افغانستان به ما می‌رسید و ما نیز شرایط را برای حمله احتمالی شوروی پیش‌بینی کرده بودیم.

وی تصریح کرد: نگرانی بسیاری از بحث حمله احتمالی شوروی از مرزهای افغانستان که در آن زمان تحت استقرار نیروی‌های نظامی شوروی بود در نیروهای ما دیده می‌شد که این عمل سبب اعزام تعدادی از نیروهای ما به منطقه غرب کشور شد.

وی افزود: در اسفند ماه سال 1359 لشگر ثامن‌الائمه نیروهای خود را در مناطق سردشت، بوکان، پل سوسنگرد و مناطق مرزی کشور مستقر کرد.

وی بیان کرد: در مقابل ضربه اولیه دشمن باید ایستادگی کرد و بعد وارد عمل شد و لشگر پیروز 77 ثامن الائمه ضربه زد این ساختاری بود که لشگر 77 از آن پیروی می‌کرد.

تارخ گفت: رشادت‌های جوانمردان هشت سال دفاع مقدس را نمی‌توان در برگزاری اینگونه مراسمات و بزرگداشت‌ ها به آن پرداخت زیرا این عمل باید ساختاری جاودانه داشته باشد.

وی افزود: فرمان امام (ره) و فرمانده کل‌قوا سبب شد تا شرایط را برای نیروهای متجاوزگر به خاک ایران را سخت سازیم.

امیر تارخ یاد آورشد: با اینکه باز پس‌گیری خرمشهر از دست دشمن با توجه به اشغال بیشتر مناطق مرزی کار بسیار دشوار و سختی بلشگر ثامن الائم هتوانست با اقتدار دراین عملیات به پیروزی برسد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شمال شرق کشور با اشاره به اقتدار لشکر ثامن الائمه تاکید کرد: لشگر 77 ثامن‌الائمه(ع) نمادی از اقتدار و قدرت دلاور مردان ارتش در شکست حصر آبادان بود.