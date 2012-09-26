به گزارش مهر، چندی پیش گزارشی در مهر منتشر شد مبنیبر تشابه ایده و حتی اسم جشنواره بسمالله موسسه اکو با جشنواره خوشنویسیای که با نام بسمااله ده سال است توسط موسسه مشق هنر برگزار میشود.
محمدرضا کمرهای؛ مدیر موسسه مشق هنر نیز در مورد جشنواره اکو به مهر گفته بود: مصادره یک اسم برای یک موسسه که ادعای بینالمللی دارد و تعطیلی هفتگی انها به جای جمعه یکشنبه است اصلا کار مناسبی نیست. اصلا جالب نیست دوستان در اکو کار تکراری کنند.
در این رابطه اما حجتالله ایوبی؛ مدیر و رئیس موسسه اکو ضمن رد اظهارات کمرهای به خبرنگار مهر گفت: ما احتیاج به ایده دزدی نداریم.
ایوبی با اشاره به برگزاری جشنواره و نمایشگاه بسمالله از سوی موسسه اکو توضیح داد: ما اصلاً برگزارکننده این برنامه نبودیم و موسسه آوای باران برگزای جشنواره بسمالله را برعهده داشت. ما فقط گالری خود را در اختیار برگزارکننده آن گذاشتیم.
وی افزود: من اصولا با کاربرد واژه ایده دزدی در عرصه فرهنگ و هنر مخالفم. جشنواره بسمالله جز برنامههای خیلی معمولی ما بوده است. موسسه آوای باران این برنامه را طرح کرده و بعد از هماهنگی و حمایت ما این برنامه را در گالری ما برپا شد. ما حتی با نمایش برخی از آثار این نمایشگاه موافق نبودیم ولی به هرحال ما برگزارکننده نبودیم.
ایوبی مواردی که در پوستر این نمایشگاه آمده است را نادرست دانست و بیان کرد: پوستر این برنامه بدون اطلاع ما چاپ شده و اصلاحات ما را لحاظ نکردند.
هر چند ایوبی تشابه نام این دو جشنواره را اشتباه لفظی و واژهای میداند ولی این نکته که دو نمایشگاه با یک نام و با صرف هزینههای زیاد آن هم با کمتر از دو ماه اختلاف زمانی برگزار شود کماکان محل سوال است.
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