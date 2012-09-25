"نقل کاوه" در طرقبه شاندیز اجرا شد

صدرا مذهب یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این برنامه داستان کاوه آهنگر در زمان ضحاک و نیز دلاوری های شهید کاوه در زمان دفاع مقدس بیان و برای تماشاگران به تصویر کشیده شد.

یوسفی گفت: این نمایش با بازیگری حسام حسنی زاده و مسعود میرنیکزاد در بازار بین اللمللی بعثت شهر طرقبه با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری اجرا شد که با استقبال خوبی روبه رو شد.

مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طرقبه شاندیز گفت: در فصل بازگشایی مدارس گروه‌های نمایشی بخش خیابانی می‌توانند برای اجرای نمایش در مدارس حضور پیدا کنند..

وی با اشاره به نقش موثر رسانه ها در دفاع مقدس افزود: در این برهه از زمان که استکبار جهانی تمام توان خود را برای ضربه زدن به این نظام بکار گرفته، نقش رسانه ها به عنوان سربازان خط فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل های جدید و آگاه سازی جامعه نسبت به تهدیدات جنگ نرم دشمن بسیار خطیر و حساس است.