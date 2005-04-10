پيشرفت بيش از 74 درصد طرح آمونياك سوم پتروشيمي رازي

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از شركت ملي صنايع پتروشيمي، به منظور استفاده بهينه از گاز طبيعي و گازهاي حاوي ئيدروژن خروجي از واحدهاي منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) طرح آمونياك سوم در پتروشيمي رازي در دست احداث است.

براساس اين گزارش در طرح آمونياك سوم رازي روزانه بيش از 2000 تن آمونياك توليد و صادرخواهد شد.

اين گزارش مي افزايد: تهيه دانش فني، انجام مهندسي پايه و تفصيلي، تهيه و تامين تجهيزات اين طرح بر عهده شركت پيدك مي باشد همچنين شركت پيدك براي فرآيند آمونياك از دانش فني شركت آمونياكازاله سوئيس، براي بخش جداسازي كربن دي اكسايد از دانش فني شركت BASE آلمان و بخش ريفرمر از شركت لينده آلمان استفاده خواهد نمود.

گفتني است طرح آمونياك سوم رازي كه عمليات احداث آن از سال 1381 آغاز گرديده است در زميني به مساحت 5/5 هكتار در جنوب غربي مجتمع پتروشيمي رازي واقع در بندر امام (ره) در دست احداث است.