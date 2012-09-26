برگزیدگان بیست و یکمین کتاب فصل از آثارشان گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اهدای جوایز بیست و یکمین جایزه کتاب فصل ویژه بهار 91 که عصر سه‌شنبه 4 مهرماه در سرای اهل قلم برگزار شد، آزیتا مظاهری تهرانی از مترجمان کتاب «اصول نوین در پروتزهای دندانی ثابت» تألیف استیون روزنستیل در سخنان کوتاهی گفت: من از استادم کاوه سیدان که در ترجمه این اثر مرا همراهی کرد قدردانی می‌کنم.

وی همچنین از سیدان دعوت کرد که درباره این کتاب سخن بگوید که وی با اشاره به اینکه اطلاعی از جایزه کتاب فصل و سال نداشته است از داوران کتاب سال خواست این کتاب را در آن جایزه هم انتخاب کنند.

دلشاد تهرانی: امیر مومنان هرگز اخلاق را قربانی سیاست و حکومت نکرد

در این مراسم همچنین مصطفی دلشاد تهرانی مولف کتاب «رخساره خورشید» در سخنانی درباره کتابش که به سیره امام علی (ع) مربوط است، گفت: این کتاب در معنای حقیقی سیره یعنی سبک زندگی نوشته شده و در آن سبک زندگی امیر مومنان مبتنی بر نهج‌البلاغه مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این کتاب پس از مقدمه‌ای برای آشنایی بیشتر با نهج‌البلاغه و سیره‌شناسی، در 10 فصل اصول حاکم بر زندگی امیر مومنان را بیان می‌کند و پس از بیان هر اصل به توضیح ان و نمونه‌های عملی‌اش در زندگی ایشان می‌پردازد. هدف کتاب ارائه مدل و الگویی عملی برای زندگی بر اساس سیره حضرت علی (ع) است.

دلشاد تهرانی در وصف عدالت و رعایت اخلاقیات از سوی امیر مومنان بیان کرد: حضرت امیر هرگز اخلاق را قربانی سیاست نکردند و حتی اگر بین حفظ اخلاق و حفظ حکومت ناگزیر به انتخاب می‌شد قطعا حفظ اخلاق را انتخاب می‌کرد.

مولف «رخساره خورشید» افزود: امام (ع) در برخورد با خوارج فرمودند که شما اجازه زندگی در جامعه اسلامی را دارید و حتی می‌توانید در مساجد حضور یافته و به مباحثه اصولی بپردازید. همچنین ما به هیچ‌وجه حقوق مالی شما را قطع نخواهیم کرد. اگر با ما صحبت کنید با شما صحبت خواهیم کرد، ولی اگر به روی ما شمشیر بکشید ناگزیر به روی شما شمشیر خواهیم کشید.

وی در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: اخلاق در جهان امروز به ویژه جامعه خودمان آسیب دیده و ما باید رعایت اخلاق را همچون امیرمومنان در میدان عمل محقق کنیم.

موقن: اختراع چاپ در دوره رنسانس این فرصت را داد که امروز درباره کتاب حرف بزنیم

در ادامه مراسم یدالله موقن، مترجم «فرد و کیهان در فلسفه رنسانس» تألیف ارنست کاسیرر نیز گفت: اگر ما امروز می توانیم درباره کتاب صحبت کنیم به خاطر این است که دوره رنسانس را پشت سر گذاشته‌ایم و با اختراع صنعت چاپ و جامعه مدنی فرصت چاپ کتاب‌ها فراهم شد.

وی ادامه داد: اگر داوینچی نبود که علم و هنر را باهم ترکیب کرده و مفهوم قانون را چه در علم و چه هنر متجلی کند و اگر دوره رنسانس نبود، شاید ما هنوز نمی‌دانستیم زمین مرکز جهان نیست، بلکه سیاره ناچیزی است در برابر عظمت کهکشان‌ها و اینکه 14 میلیارد و 200 میلیون سال از عمر کیهان می‌گذرد.

حسین غفاری مولف کتاب «جدال با مدعی»‌ نیز در سخنانی گفت: این کتاب سعی دارد مطالبی درباره فلسفه، عقل و دین و رابطه اینها با عرفان مطرح کند. اینکه رابطه عقل و دین چگونه باید باشد و اینکه در دیانت باید با عقلانیت همراه بود مهم‌ترین محور کتاب است.

غفاری: فلسفه یونان مشرکانه نیست

وی ادامه داد: شبهاتی به صورت تاریخی در جوامع به ویژه در حوزه عرفان اسلامی بوده که این کتاب سعی دارد بدان‌ها پاسخ داده و درباره فلسفه یونان و نقدی که آن را مشرکانه می‌داند نیز مطالبی آورده شده که اثبات می‌کند فلسفه یونانی مشرکانه نبوده و به شدت هم مبتنی بر باور الهی بوده است و باید حساب اسطوره‌های یونان را از فلسفه آن جدا کرد.

غفاری با تاکید بر اینکه معرفت دینی بدون عقل اعتباری ندارد افزود: آنچه ما باید از دین به جهان معرفی کنیم معرفت دینی است نه فقه؛ چراکه مباحث فقهی را با عقل خود حل و فصل می‌کنند و بعضا از ما جلوتر هم هستند. خلا بشریت امروز معنویت و رفتن به سوی حقیقت هستی و جهت‌گیری زندگی بر اساس معنویت است. همه این معارف در قرآن هست و ما باید این مسایل را به جهان عرضه کنیم.

این نویسنده در بخش پایانی صحبت‌هایش از افرادی که بدون اطلاعات کافی و حتی مطالب غلط با عرفان اسلامی مخالفت می‌کنند انتقاد کرده و گفت: درباره شخصی مانند محی الدین عربی برخی افراد هستند که به تخریب این شخصیت می‌پردازند و همه منابعی هم که ارائه می‌کنند غلط است.