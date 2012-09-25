برگزاری همایش ورزشکاران بسیجی قائم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل عالیشان در جلسه هماهنگی کمیته ورزش ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس شهرستان، گفت: این همایش به مناسبت هفته دفاع مقدس و در حسینیه عاشقان ثارالله قائم شهر برگزار می شود.



وی افزود: در این مراسم با هماهنگی به عمل آمده با هیئت های ورزشی قائم شهر، تمامی ورزشکاران بسیجی شرکت خواهند کرد.

معلمان نقش خطیری در تبیین فرهنگ دفاع مقدس دارند



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: معلمان در تبیین فرهنگ دفاع مقدس و رشادت های جانبازان و رزمندگان این واقعه تاریخی برای دانش آموزان نقش خطیری بر عهده دارند.

محمد علی امیری افزود: تبیین و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و انتقال آن به جامعه و بویژه نسل جوان و نوجوان در تربیت دینی آنان بیشترین تاثیر را دارد.



وی با بیان اینکه حفظ میهن اسلامی بدون شک جز با فداکاری و رشادت های رزمندگان میسر نبود، یادآور شد: پیشرفت، امنیت و رفاه کنونی در کشور با وجود جانبازان و ایثارگران مفهوم می یابد.

ایران اسلامی به پشتوانه فرهنگ ایثار و شهادت زنده است



مسئول نمایندگی تبلیغات اسلامی کیاکلا، بیداری اسلامی در منطقه و راه اندازی حرکت های مردمی و انقلابی در کشورهای مختلف را نشات گرفته از فرهنگ ایثار و شهادت دانست و اظهار داشت: نام ایران اسلامی به پشتوانه این فرهنگ در جهان زنده است.

حجت الاسلام قاسم روحانی فرد با تاکید بر لزوم تبیین ارزش های دینی و انسانی دوران دفاع مقدس افزود: تبیین و تشریح ارزش های دوران دفاع مقدس ، رشد و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت را به همراه دارد.



وی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را سبب زبونی و سرشکستگی آمریکا جهانخوار و صهیونیسم غاصب دانست و اظهار داش : به آزادی خواهان جهان اثبات شد که قدرت جهانخواران پوشالی است و در مقابل خواسته های بحق مردم توان ایستادگی ندارد.

گشایش نمایشگاه جلوه های دفاع مقدس در میاندرود



همزمان با هفته دفاع مقدس، نمایشگاه جلوههای دفاع مقدس با نام شکوه ایثار در محل سپاه ناحیه میاندرود گشایش یافت.

این نمایشگاه دارای هشت غرفه با عنوان عفاف و حجاب، ولایت فقیه و پیروزی در جنگ، مهدویت، جنگ نرم، وصیت نامه های شهدا و جنگافزارها است.



در این نمایشگاه ماکت هایی از صحنه های مربوط به جنگ تحمیلی نظیر سنگرهای رزمندگان، مناجات رزمندگان با خدا در سنگر و پیکرهای شهدا به نمایش گذاشته شده است.