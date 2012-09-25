75 نقطه جهان در جشنواره امام رضا(ع) شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قیومی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم روز محیط بان و معرفی برترین نفرات در جشنواره فیلم و عکس محیط زیست در آموزه های رضوی گفت: جشنواره بین المللی امام رضا(ع) برای دهمین سال متوالی در کشور برگزار شد که در سال جاری با هماهنگی های صورت گرفته بخش های مختلف این جشنواره در سراسر کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: تمامی استانهای کشور در این جشنواره حضور دارند که در این میان در بخش فیلم و عکس، محیط زیست کشور به پنج منطقه تقسیم و فارس میزبان هفت استان کشور شد.

دبیر علمی جشنواره فیلم و عکس محیط زیست در آموزه های رضوی یادآور شد: یک هزار و 600 اثر در بخش عکس و در بخش فیلم نیز 40 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در این جشنواره شرکت داده شده است.

قیومی تصریح کرد: پس از بررسی هیئت داوران در هر بخش یک نفر به عنوان برتر و سه اثر برگزیده نیز انتخاب می شوند.

مدیر کل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست کشور با اشاره به اینکه باید از توان نیرو های مردمی نیز در بحث محیط زیست کشور استفاده شود تاکید کرد: هر چند اندازه مناطق تحت پوشش محیط زیست با تعداد نفرات و امکانات برابری و حتی نزدیکی ندارد اما باید توجه داشت که کمک خواستن از مردم می تواند باعث پیشرفت و توسعه فعالیت ها شود.

وی افزود: از جمله نگاه های مشارکتی سازمان، بحث راه اندازی این جشنواره در بخش های فیلم و عکس بود که خوشبختانه استقبال قابل قبولی از جانب مردم به عمل آمد.

قیومی ادامه داد: فرهنگ محیط زیست باید در میان تمامی مردم نهادینه شود و در این میان نیز برنامه های مختلفی برای توسعه مشارکت های مردمی در مباحث زیست محیطی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست کشور افزود: استان فارس از مهمترین استانهای کشور در مباحث زیست محیطی است که خوشبختانه طی سال های گذشته در این راستا شاهد توسعه و پیشرفت های مختلفی بوده ایم.