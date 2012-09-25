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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

تنور داغ مسابقات انتخابی آذربایجان شرقی با حضور قهرمانان نامی کیک بوکسینگ

تنور داغ مسابقات انتخابی آذربایجان شرقی با حضور قهرمانان نامی کیک بوکسینگ

تبریز - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته مسابقات هیئت ورزشهای رزمی آذربایجان شرقی حضور قهرمانان نامی کیک بوکسینگ را عاملی مهم در بالا بودن سطح مسابقات انتخابی استان دانست.

وحید پاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این مسابقات گفت: مسابقات انتخابی کیک بوکسینگ استان آذربایجانشرقی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با نام جام شهدای ورزشکار در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در تبریز برگزار شد که در نهایت نفرات برتر این مسابقات به عضویت تیم آذربایجان شرقی درآمدند.

وی ادامه داد:128 ورزشکار از شهرستانهای میانه – بستان آباد – عجبشیر – بناب – گوگان – هشترود و تیمهای تبریزی مجتمع آموزشی الف (پاکزاد) – پایگاه شهدای گمنام - جنابی – مرادی – نجمی – پورموسی – خرمی – ایلداری – زکریا – رستمی – غیاثی – اسماعیل زاده – رسولی در این رقابتها شرکت داشتند.

پاکزاد اظهار داشت:این رقابتها با استقبال و حضور پرشور تماشاگران در مجموعه ورزشی ستارخان تبریز و در سطح فنی بسیار بالا برگزار شد که پس از انجام بازیهای بسیار زیبا و نزدیک، شهرستانهای تبریز، میانه و بناب در سکوهای اول تا سوم تیمی جای گرفتند.

وی افزود: از نکات جالب توجه این دوره از رقابتها ثبت نام اکثر قهرمانان کشوری و ملی در این مسابقات بود که به میزان قابل توجهی باعث افزایش سطح فنی مسابقات شده بود.

مسئول کمیته مسابقات هیات ورزشهای رزمی آذربایجانشرقی یادآور شد: حضور اکثر مسئولان استانی و قهرمانان ملی رشته های مختلف ورزشی در سالن مسابقات و مشاهده بازیها از نزدیک، شور و انگیزه خاصی به ورزشکاران شرکت کننده داده بود.

وی حضور مسئولان و قهرمانان نامی این رشته را در سالن مسابقات باعث هرچه بهتر برگزار شدن رقابتها عنوان کردو گفت: حاج حبیب مقصودی (سرپرست هیات ورزشهای رزمی آذربایجانشرقی)، مسعود ملک جهانی (دبیر هیات ورزشهای رزمی آذربایجانشرقی)، سردار حسن استوار آذر(مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان)، حاج کاظم پوررادی(مدیر روابط عمومی اداره حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان)، دکتر امیررضا تقی زاده و مهندس تقی زاده (مدیریت مجموعه رستورانهای دلستان)، مهندس هومن بیگ نژاد و مهندس محسن عبادی وحدی ( مدیرعامل مجتمع آموزشی الف) از جمله حامیان این رقابتها بودند.

وی با اشاره به اسامی داوران این مسابقات نیز عنوان داشت: سید حسن و حسین بهادری ، ایلداری ، نظامی ، پورموسی ، عباس زاده ، پرتوی ، جعفرزاده ، راعیان ، آدمی ، ناعمی ، پورقاسم ، زارعیان ، یوسفی ، نوری ، نجفی ، جنابی ، قنبری ، خرمی ، نادری و زارع داوران این مسابقات بودند.

کد مطلب 1705036

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