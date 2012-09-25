تنور داغ مسابقات انتخابی آذربایجان شرقی با حضور قهرمانان نامی کیک بوکسینگ

وحید پاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این مسابقات گفت: مسابقات انتخابی کیک بوکسینگ استان آذربایجانشرقی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با نام جام شهدای ورزشکار در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در تبریز برگزار شد که در نهایت نفرات برتر این مسابقات به عضویت تیم آذربایجان شرقی درآمدند.

وی ادامه داد:128 ورزشکار از شهرستانهای میانه – بستان آباد – عجبشیر – بناب – گوگان – هشترود و تیمهای تبریزی مجتمع آموزشی الف (پاکزاد) – پایگاه شهدای گمنام - جنابی – مرادی – نجمی – پورموسی – خرمی – ایلداری – زکریا – رستمی – غیاثی – اسماعیل زاده – رسولی در این رقابتها شرکت داشتند.

پاکزاد اظهار داشت:این رقابتها با استقبال و حضور پرشور تماشاگران در مجموعه ورزشی ستارخان تبریز و در سطح فنی بسیار بالا برگزار شد که پس از انجام بازیهای بسیار زیبا و نزدیک، شهرستانهای تبریز، میانه و بناب در سکوهای اول تا سوم تیمی جای گرفتند.

وی افزود: از نکات جالب توجه این دوره از رقابتها ثبت نام اکثر قهرمانان کشوری و ملی در این مسابقات بود که به میزان قابل توجهی باعث افزایش سطح فنی مسابقات شده بود.

مسئول کمیته مسابقات هیات ورزشهای رزمی آذربایجانشرقی یادآور شد: حضور اکثر مسئولان استانی و قهرمانان ملی رشته های مختلف ورزشی در سالن مسابقات و مشاهده بازیها از نزدیک، شور و انگیزه خاصی به ورزشکاران شرکت کننده داده بود.

وی حضور مسئولان و قهرمانان نامی این رشته را در سالن مسابقات باعث هرچه بهتر برگزار شدن رقابتها عنوان کردو گفت: حاج حبیب مقصودی (سرپرست هیات ورزشهای رزمی آذربایجانشرقی)، مسعود ملک جهانی (دبیر هیات ورزشهای رزمی آذربایجانشرقی)، سردار حسن استوار آذر(مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان)، حاج کاظم پوررادی(مدیر روابط عمومی اداره حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان)، دکتر امیررضا تقی زاده و مهندس تقی زاده (مدیریت مجموعه رستورانهای دلستان)، مهندس هومن بیگ نژاد و مهندس محسن عبادی وحدی ( مدیرعامل مجتمع آموزشی الف) از جمله حامیان این رقابتها بودند.

وی با اشاره به اسامی داوران این مسابقات نیز عنوان داشت: سید حسن و حسین بهادری ، ایلداری ، نظامی ، پورموسی ، عباس زاده ، پرتوی ، جعفرزاده ، راعیان ، آدمی ، ناعمی ، پورقاسم ، زارعیان ، یوسفی ، نوری ، نجفی ، جنابی ، قنبری ، خرمی ، نادری و زارع داوران این مسابقات بودند.