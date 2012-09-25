مدافعان آب پاشی برای مقابله با ریزگردها این روش را سنتی و غیر موثر می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام جباری زادگان افزود: همین مسئولان که افزودن مواد چسبنده به آب هنگام آب‌پاشی معابر را وظیفه شهرداری‌ تهران می‌دانستند و به سایر شهرداری‌ها نیز اجرای طرح آب‌پاشی معابر را توصیه می‌کردند، امروز اعلام می‌کنند شهرداری تهران موظف به اجرای طرح مه‌پاشی است در حالی که قصد دارد به صورت سنتی و با آب‌پاشی آلودگی هوا را کاهش دهد.

وی اظهار کرد: مردم با این گونه اظهارات ضد و نقیض دچار سر در گمی شده‌اند و وقت آن فرا رسیده تا یک مرجع اجرایی که می‌تواند سازمان حفاظت محیط زیست باشد، تکلیف مردم با مشکل آلودگی هوا را تعیین کرده و اعلام کند که بالاخره آلودگی هوا با آب‌پاشی پاک می‌شود یا مه‌پاشی و روشن کند توسعه کیفی و کمی حمل و نقل عمومی چقدر در کاهش آلودگی هوا موثر است؟

جباری زادگان تصریح کرد: این که مردم از قول مسئولان هر روز شاهد یک نوع اظهار نظر هستند، ممکن است این مسأله را به اذهان متبادر کند که اظهار نظرهای تخصصی افراد دارای مسئولیتهای اجرایی از پشتوانه آگاهی و اطلاعات چندانی برخوردار نیست و این موضوع به نوعی بدآموزی دامن زده و موجبات بدبینی نسبت به صحت و سقم این اظهارات را فراهم می‌آورد.

معاون آموزش سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در پایان در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی آلودگی هوا جهت مسئولان مربوطه اعلام آمادگی نمود و خاطرنشان کرد: آماده‌ایم تا با همکاری اساتید، متخصصان و صاحب‌نظران محیط زیست نسبت به برگزاری یک دوره آموزشی به منظور آشنایی مسئولان مربوطه با موضوع آلودگی هوا و روش‌های مقابله با آن اقدام کنیم.