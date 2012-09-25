تناقض گویی درباره آزادی بیان/ اذعان به لزوم حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره انگلیسی، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت : جهان امروز نیازمند مشارکت است و کشورها برای همکاری باید تلاش کنند. وی حملات مسلحانه دو هفته پیش در خاورمیانه را بر خلاف آرمانهای سازمان ملل دانست و افزود: حمله به غیرنظامیان در بنغازی حمله به آمریکا است.

اوباما با این ادعا که آمریکا به آزادی ادیان احترام می گذارد اظهار داشت: ما متوجه هستیم که اعتراضات زیادی به فیلم ضداسلامی به خاطر محتوای موهن آن وجود دارد اما آمریکا ارتباطی با ویدئویی که به مسلمانان توهین کرده ندارد.

وی در حمایت از فیلم موهن آمریکایی صهیونیستی و کاریکاتورهای اهانت آمیز گفت : ممکن است بسیاری به من توهین کنند، ولی من باید از حق آنان برای بیان این مطالب دفاع کنم. در سال 2012 زمانی که می توان با کلیک کردن یک دکمه اطلاعات را در سراسر جهان منتشر کرد دیگر نمی توان از آزادی بیان جلوگیری کرد.

رئیس جمهوری آمریکا با اذعان به این مطلب که آمریکا نمی تواند همه مشکلات جهان را حل کند افزود: ما انتظار نداریم که همه ملتهای جهان با ما موافق باشند. راه مقابله با بیان یک چیز سانسور نیست بلکه باید با بیان بیشتر با آن مقابله کرد.

به گفته وی باید تلاش بیشتری برای کاهش تنشهای بین غرب و کشورهای اسلامی انجام شود و باید با آموزش دادن جلو کسانی که دست به اقدامات خشونت آمیز می زنند گرفته شود، این مشکلات باید با آموزش کودکان و آموزش احترام به ارزشهای انسانی حل شود.

اوباما با اشاره به آتش زدن پرچم آمریکا در راهپیمایی های اعتراض آمیز مسلمانان علیه فیلم موهن گفت : آتش زدن پرچم آمریکا کمکی به یافتن شغل به یک فرد یا آموزش وی نمی کند.

به ادعای وی، مسلمانان از افراط گری ها صدمه زیادی دیده اند، این افراط گری ها به زیان ادیان و مذاهب، اقوام و فرهنگ ها بوده است، از این رو خشونت باید در کشورهای اسلامی کاهش یابد.

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه جهان با انتخاب مهمی در آینده مواجه است بیان داشت: نباید بگذاریم آینده توسط کسانی که به پیامبر اسلام(ص) توهین می کنند و یا کسانی که حقوق زنها را نقض می کنند، ایجاد شود، این مسئله مستلزم گسترش ارزشهای دموکراسی است. به گفته وی اعتراضات باید مسالمت آمیز باشد، کسانی که فیلم موهن را محکوم می کنند باید اتفاقاتی مانند هلوکاست را نیز محکوم کنند.

اوباما در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به مداخلات غرب در مسائل داخلی سوریه مدعی شد : رژیم سوریه به انتهای راه خود رسیده است. وی همچنین با طرح ادعاهای تکراری و نخ نما شده از ایران به عنوان حامی نظام سوریه و گروههای تروریستی از نظر آمریکا یاد کرد.

برنامه هسته ای ایران موضوع دیگری بود که رئیس جمهوری آمریکا به آن پرداخت و مدعی شد : برنامه هسته ای ایران باید شفاف باشد.



رئیس جمهوری آمریکا در عین حال گفت هنوز زمان و فضای کافی برای حل مسالمت آمیز اختلافات بر سر برنامه هسته ای ایران وجود دارد.

وی در سخنانی متناقض با بیان اینکه واشنگتن از حق ایران برای فناوری هسته ای حمایت می کند مدعی شد: وجود ایرانی هسته ای چالشی نیست که بتواند ادامه یابد و ما هر کاری را برای جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری هسته ای می کنیم.

اوباما در بخش پایانی سخنان خود با اشاره ای کوتاه به روند انتقال قدرت در افغانستان و ادامه مبارزه با گروههای تروریستی در جهان یادآور شد: تاریخ نشان می دهد که صلح و امنیت نتیجه تصمیمات درست و به موقع است. کشورها باید مسئولیت ملتهای خود را بپذیرند. ایالات متحده همواره حامی مردم جهان در دستیابی به دموکراسی و ارزشهای آن است.