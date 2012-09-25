51 درصد حجم سدهای گلستان آبگیری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی لطفی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از تاسیسات آبی گرگان افزود: این در حالی است که حجم کل آبگیری سدهای استان در زمان مشابه سال قبل 42 میلیون متر مکعب و درصد آبگیری 15 درصد بوده است.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب آبگیری مخازن سدها در شروع سال آبی 92-91 عنوان کرد؛ هم اکنون در حوضه گرگانرود سدهای بوستان 61 درصد، سد گلستان 49درصد، سد وشمگیر 26درصد آبگیری دارد.

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان در ادامه تصریح کرد؛ در حوزه قره سو، سد کوثر به میزان 53 درصد آبگیری داشته که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد.



وی اظهار داشت: در استان گلستان 13 سد در حال بهره برداری موجود است که حجم کل مخزن این سدها 286 میلیون مترمکعب است.

مرمت بیش از 49 ایستگاه سنجش آب سطحی

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جهت استقرار شبکه بهینه سنجش آب سطحی، 12 ایستگاه هیدرومتری در مناطق جفاکنده، سرکلاته، وطنا، زیارت، شیرین آباد، تنگراه و چات مرمت و بازسازی شده و در ایستگاه های کبودوال، شیرآباد و سرمه رود نیز نسبت به نصب اشل اقدام شده است.



محمدعلی مصطفوی تصریح کرد: در ایستگاه های تبخیر سنجی نیز سه عدد جعبه اسکرین (پناهگاه هواشناسی)، 5 عدد باران سنج و در 29 ایستگاه نیز دماسنج های خشک، تر، ماکزیمم و مینیمم تعویض شده است.



وی افزود: همچنین در بخش آب های زیرزمینی، جهت کنترل سنجش آب زیر زمینی، در سال جاری موفق به حفر 3 حلقه چاه پیزومتری شده ایم. به این ترتیب تعداد چاه های پیزومتری حفر شده به 71 حلقه چاه عمیق و238 حلقه چاه مشاهده ای کم عمق ارتقاء پیدا کرده است.



وی عنوان کرد: در استان گلستان 64 ایستگاه سنجش دبی، کیفیت و رسوب و 4 ایستگاه سنجش کیفی دریاچه ها و تالاب ها وجود دارد که آمار و اطلاعات منابع آب سطحی حوضه های آبریز استان گلستان را ثبت، پایش و تحلیل می نماید.