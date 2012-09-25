وجود ساحت مقدس علی بن موسی الرضا (ع) در ایران مایه فخر و مباهات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر سه شنبه در ششمین همایش ملی علمی - پژوهشی فضایل رضوی که در مجتمع فرهنگی هنری زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: امام رضا (ع) به دلیل داشتن نزدیکی فراوان با خداوند متعال چه در زمان حیات ظاهری و چه در زمان حیات اخروی شان همواره واسطه بشریت برای حاجات روایی نزد باری تعالی هستند.

وی گفت: دادن حاجت و شفای بیماران و حل مشکلات بسیاری از نیازمندان از مهمترین کرامات بارز علی ابن موسی الرضا (ع) است.

وی افزود: هر روز شاهد برآورده شدن حاجات بسیاری از مردم مسلمان و غیر مسلمان در حرم این امام بزرگوار هستیم.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: به دلیل شخصیت الهی خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) چه در زمان حیات نورانی شان و چه بعد از آن ملت مسلمان اعم از شیعه و سنی همواره ارتباط خود را با آن بزرگواران حفظ کرده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این همایش گفت: 100 مقاله به دبیرخانه همایش ملی علمی - پژوهشی فضایل رضوی ارسال شده که پس از داوری، تعداد پنج اثر به‌ عنوان برگزیده کشوری انتخاب شده اند.

حجت ‌الاسلام عباس دانشی افزود: چکیده مقالات به صورت کتاب در اختیار شرکت ‌کنندگان همایش قرار می ‌گیرد و خلاصه آنها پس از برگزاری جشنواره نیز در پژوهشکده سایت وزارتخانه قابل دسترسی است.

وی اظهار داشت: سیستان و بلوچستان از نظر تعداد آثار ارسال شده به این همایش، مقام دوم را در بین استان ‌های کشور کسب کرده است.

وی هدف از برگزاری ششمین همایش ملی علمی - پژوهشی فضایل رضوی را اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت ‌های فرهنگی و هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به‌ ویژه امام رضا (ع) و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی ـ پژوهشی در زمینه سیره شخصیت و معارف آن حضرت عنوان کرد.