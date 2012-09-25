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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

محمدی با مهر عنوان کرد:

ساخت و اصلاح مسکن مهر در مناطق زلزله زده

ساخت و اصلاح مسکن مهر در مناطق زلزله زده

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن کشور گفت: عملیات اصلاحی 200 واحد مسکن مهر در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی انجام می شود.

امید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در منطقه ورزقان، هردیس و اهر از قبل زلزله ساخت مسکن مهر آغاز شده بود که 100 واحد در حال افتتاح است.

وی اظهار داشت: در گلستان نیز در 14 شهر زیر 25 هزار نفر، 10 هزار و 500 واحد مسکن مهر پیش شده بود.

محمدی گفت: تاکنون هشت هزار و 500 واحد از این تعداد در دست اقدام و رو به تکمیل است.

وی عنوان کرد: گلستان وضعیت خوبی در بخش مسکن مهر دارد و بر اساس توافقات انجام شده با بانک عامل تا هر مقدار که متقاضی باشد، مسکن احداث و تحویل می شود.

وی بیان داشت: گلستان در بخش مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت رتبه سوم کشوری را داراست.

کد مطلب 1705048

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