هشت سال دفاع مقدس نظام را بیمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح هنرستان پسرانه خوارزمی شهر قیدار،جنگ دشمن علیه ایران را یک جنگ تمام نشدنی عنوان کرد و افزود: همانطور که طی هشت سال دفاع مقدس مردم ایثارگری کردند در حال حاضر هم باید مردم ایثارگری کرده و مدافع نظام باشند .

وی اظهار داشت: امروز باید میراث دار خون شهیدان بود چرا که شهیدان با نثار جان خود استقلال و عزت را در ایران پایدار کردند .

استاندار زنجان در ادامه گفت: امروز ایران مقتدر میراثی در دست میراث داران است که در این راستا باید برای حفظ و تقویت این میراث باید به وظیفه خود عمل کنیم .

رئوفی نژاد تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر ارزشهای اعتقادی و الهی توانست در تمام مقتضیات زمانی در مقابل دشمن و استکبار ایستادگی کند و توطئه های شوم دشمن را در نطفه خفه کند.

استاندار زنجان تاکید کرد: در راستای ارتقای بازار کسب و کار و بالا بردن کمی و کیفی تولیدات باید نیروی انسانی آموزش دیده و حرفه لازم را داشته باشند.

رئوفی نژاد گفت: رویکرد دولت نهم و دهم حرفه آموزی است و در این راستا آن طور که باید در جامعه به حرفه و آموزش توجه نشده چرا که جوانان مدرک دانشگاهی دارند ولی حرفه ای بلد نیستند.



لازمه تقویت اقتصاد مقاومتی حرفه آموزی است

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: لازمه اقتصاد مقاومتی حرفه آموزی است و در این راستا طرح های دانش بنیان در ایران اسلامی مطرح شد و لازمه اجرای طرح های دانش بنیان هم حرفه آموزی است .

استاندار زنجان افزود: در استان باید شرایط حرفه آموزی مهیا شود چرا که توجه به حرفه آموزی اشتغال پایدار را به دنبال دارد .