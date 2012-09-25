نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و همزمان با برگزاری نمایشگاه پشتیبانی اقشار مختلف مردم یزد در دوران دفاع مقدس، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی با همکاری حوزه هنری استان یزد در منطقه عملیاتی شهید رشیدی در پارک کوهستان یزد برپا شد.

به گزارش مهر، در این نمایشگاه 400 عنوان کتاب در زمینه دفاع مقدس و فرهنگ جهاد و شهادت با تخفیف مناسب ارائه شده است.

در این نمایشگاه همچنین کتاب های کودک و نوجوان، نرم افزار و بازی های کودک و نوجوان با محتوای دفاع مقدس عرضه شده است.

این نمایشگاه تا ششم مهرماه از ساعت 16 تا 23 در پارک کوهستان برپا است.